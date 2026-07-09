Guido Rodríguez explica por qué vuelve al Valencia: "El club tiene ambición"

El ex jugador del Betis firma un nuevo contrato con el club de Mestalla, dónde hoy ha sido presentado, y desvela las razones que le han hecho regresar al club y cuáles son los objetivos para esta próxima temporada

Guido Rodríguez está de vuelta en el Valencia CF. El jugador argentino ha firmado un nuevo contrato con el club de Mestalla después de haber competido con ellos durante la segunda parte de La Liga de la temporada pasada tras rescindir su contrato con West Ham. De cara al próximo año, el conjunto che ha querido asegurarse a un jugador que se convirtió en uno de sus destacados.

Por ello, el argentino ha firmado un nuevo contrato con el Valencia hasta hasta 2028, con la opción de renovar por una temporada adicional. Este jueves 9 de julio ha sido su presentación en Mestalla, en la que el jugador deja claro que tiene ganas de convertirse en una pieza importante y que el Valencia promete una mejora notable respecto a estas pasadas temporadas.

Guido Rodríguez alaba la ambición del Valencia y promete mejoras en La Liga

La reincorporación de Guido Rodríguez al Valencia es una gran noticia para el conjunto blanquinegro, pero también para el propio argentino, que confiesa que ha decidido firmar este nuevo contrato porque cree en un gran proyecto del club. "Hablé con ellos y me demostraron que tenían ganas de seguir. Lo más importante es que hoy estamos aquí. Ellos me demostraron que es un año muy importante para el club y tenemos que seguir adelante" confiesa el argentino, despertando cierta ilusión en el aficionado valencianista que espera por fin una mejora respecto a temporadas anteriores.

Respecto a su renovación, asegura que va a dar su máximo nivel para ser un jugador decisivo en los 'ches', agradeciendo así el interés del equipo en que siga ligado a ellos para las próximas dos temporadas. "Es lo importante del club, el mantener a los jugadores que son importantes. Hay ambición de querer ir a más y seguir mejorando. Tenemos que estar unido y hacer una buena temporada" reconoce Guido en su presentación.

"Yo te puedo asegurar que voy a darlo todo. Doy el 100% todos los día a nivel físico y mental. Estoy pensando en entregarme en cuerpo y alma para llevar al club donde se merece" añade el argentino, consciente del momento tan complicado en el que llega para hacer crecer al club.

El Valencia promete anunciar más fichajes en este mercado

En esta presentación no sólo se ha hablado de este nuevo contrato con Guido Rodríguez, también se ha pronunciado tímidamente sobre la planificación de Carlos Corberán y el club. Lo que ha dejado claro el argentino es que él no es el único refuerzo. "La plantilla no está cerrada" confirma el centrocampista. "Tenemos que ir día a día. Sé que nos tenemos que poner objetivos y trabajar" añade, consciente de que esta temporada ha sido complicada para los 'murciélagos', en la que han estado coqueteando con el descenso por segundo año consecutivo.