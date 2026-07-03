Guido Rodríguez vuelve a ser oficialmente jugador del Valencia

El club valencianista anuncia la contratación del centrocampista argentino que firma por dos temporadas con una tercera opcional

El Valencia CF ha anunciado la contratación de Guido Rodríguez para las dos próximas temporadas, con opción a una tercera. Lo que era un secreto a voces desde algunos días, después del acuerdo alcanzado entre las partes, ahora se ha oficializado.

Después de jugar en el Valencia la segunda parte de la pasada temporada, con un contrato corto de tan solo unos meses, ahora Guido Rodríguez nuevamente formará parte del equipo que entrena Carlos Corberán. Una pieza básica en el engranaje del técnico, a tenor de lo visto en esa segunda vuelta.

El Valencia y Guido Rodríguez alcanzaron un acuerdo a finales de la pasada semana

En su comunicado, el Valencia valora a Guido Rodríguez por "ser un jugador de alto nivel competitivo y con experiencia contrastada, capaz de ejercer una influencia clave en el centro del campo". También recuerda que el argentino es campeón del mundo con Argentina en 2022 y bicampeón de la Copa América.

La entidad valencianista tenía claro que quería que Guido Rodríguez siguiera en el equipo, tras las prestaciones ofrecidas. Después de semanas de negociaciones, el Valencia le lanzó una última oferta al centrocampista con fecha de caducidad para el final de la pasada semana. La respuesta afirmativa cerraba la operación.

Los llamativos números de Guido Rodríguez en sus primeros meses con el Valencia

La experiencia de Guido Rodríguez como futbolista del Valencia en los primeros meses fue llamativa. El argentino disputó 17 partidos con el equipo, todos los posibles desde que aterrizó en el equipo de la capital del Turia menos en uno. Aunque su rol es dotar de equilibrio al mediocampo, el futbolista, además, aportó cuatro goles.

El propio Valencia señala que Guido Rodríguez "se consolidó como una pieza fundamental, aportando personalidad, equilibrio y consistencia, cualidades que contribuyeron tanto en fase defensiva como ofensiva para mejorar los resultados en la segunda parte de la temporada".

Hay que recordar que Guido Rodríguez vivió su primera etapa en el Valencia con la carta de libertad bajo el brazo, tras terminar su relación con el West Ham. Ahora también hace lo propio, dado que su contrato con el Valencia terminaba el 30 de junio.

Experiencia contrastada de Guido Rodríguez

A sus 32 años, Guido Rodríguez le aportará máxima experiencia al Valencia en esta nueva etapa. El argentino cuenta con un amplio recorrido futbolístico en su carrera tras pasar por el West Ham United, Real Betis, Club América, Club Tijuana, River Plate y Defensa y Justicia.

En España el Valencia es su segundo equipo tras militar en el Real Betis. Su nombre fue relacionado con una posible vuelta al conjunto verdiblanco, después de que pidiera disculpas por su extraña salida de Heliópolis. Sin embargo, fue más un guiño que abría una puerta que hasta el momento parecía cerrada.

Guido Rodríguez se pone ahora a disposición de Carlos Corberán para este arranque de pretemporada que precisamente este jueves con los clásicos reconocimientos médicos a los futbolistas. El Valencia de la temporada 26/27 va tomando cuerpo.