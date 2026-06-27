El paso casi definitivo para que Guido Rodríguez vuelva a jugar en el Valencia

El club y el jugador están cerca de cerrar un acuerdo para que el argentino sea nuevamente valencianista la temporada que viene

Todos los caminos conducen a Roma, o en este caso a Valencia. Eso es lo que sucede con la situación de Guido Rodríguez quien todo apunta a que finalmente jugará una temporada más en el equipo de Mestalla, en el que ya estuvo el curso pasado en el segundo tramo de la competición.

El acuerdo entre el Valencia y Guido Rodríguez, según apunta Matteo Moretto, está a punto de cerrarse después de semanas de negociaciones, ofertas y contraofertas y la posibilidad de que también otros equipos estuviera tras los pasos del futbolista argentino que tan interesante resultado ofreció en el equipo valencianista en los pasados meses.

El plazo de la última oferta del Valencia a Guido Rodríguez expiraba con el final de la semana

El Valencia le había pedido a Guido Rodríguez una respuesta a su última oferta para continuar en el equipo. El plazo expiraba con el final de la semana y la decisión del argentino, salvo giro de última hora, es continuar en Mestalla. Una decisión que a buen seguro alegrará a Carlos Corberán que contará, por tanto, con efectivo de garantías y jerarquía en la medular.

Las semanas pasaban sin que el futbolista se decidiera por aceptar las condiciones del Valencia. Incluso su nombre fue relacionado con una posible vuelta al Real Betis, después de las disculpas públicas del jugador que no salió de la mejor manera de la entidad verdiblanco. Un guiño que no significa más allá de abrir una puerta, hasta entonces cerrada.

"Mi salida no fue la adecuada, la que por ahí a mí me hubiese gustado. Creo que internamente no me manejé con algunos valores con los que yo me manejo. Y que por ahí sufrí un poco todo ese momento de negociación. El post y también, el antes. Y realmente creo que con el tiempo fui pensando. Tuve mucho tiempo para pensar y ver lo que yo sentía. Y, bueno, al final hubo cosas de las que me arrepiento claramente", comentaba sobre su marcha del Betis.

Guido Rodríguez ya dejó su sello en Valencia en seis meses

A más de uno, las últimas semanas de Guido Rodríguez, sin dar una respuesta definitiva a la oferta del Valencia, le recordó lo sucedido en el Betis, donde tras acabar su contrato y libre se marchó para jugar en el West Ham. Un lugar donde no fue el mismo, de ahí que el pasado curso regresara a España, en este caso al Valencia donde recordó su versión más entonada. El Villarreal era otro de los equipos que estaba atento al desenlace de la historia entre el argentino y el equipo de la capital del Turia.

Guido Rodríguez vivió unos interesantes seis meses la pasada campaña en el Valencia, al que llegó libre y con un contrato corto. Pronto se convirtió en un indiscutible en los planes de Carlos Corberán para participar en 17 partidos. Todos menos el primero. Una cifra nada desdeñable para un futbolista que, además de su equilibrio, ofreció cuatro asistencias.