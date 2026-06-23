Problemas para el Valencia para dar salida a Danjuma

El club de Mestalla quiere encontrarle nuevo equipo al delantero neerlandés, quien tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, porque tiene un salario muy elevado y porque Carlos Corberán, actual entrenador de la plantilla, no le dio muchas oportunidades al final de la temporada pasada

Arnaut Danjuma se ha convertido en uno de los asuntos a resolver por el Valencia CF en este mercado de fichajes de verano debido a que el club de Mestalla no cuenta con él de cara a la próxima temporada. El objetivo del Valencia CF es encontrarle nuevo equipo al delantero neerlandés, pero la solución no está cerca de encontrarse ya que en las últimas semanas el propio futbolista no está poniendo demasiado de su parte ya que ha rechazado el interés de un equipo de la MLS de Estados Unidos.

Danjuma no termina de estar convencido de salir del Valencia CF

La situación de Arnaut Danjuma en el Valencia CF no es nada fácil en estos momentos. El club de Mestalla quiere darle salida por su elevado salario y también porque fue perdiendo protagonismo con el paso de la temporada hasta ser casi irrelevante dentro del equipo que entrena Carlos Corberán: 34 partidos y 1.814 minutos, en los que marcó 4 goles y dio 3 asistencias, pero no jugó en 5 de los últimos 6 encuentros de LaLiga.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2028, el Valencia CF es partidario de que el neerlandés haga las maletas y continúe su carrera deportiva en otro sitio. En las últimas semanas, a Arnaut Danjuma le ha salido la posibilidad de marcharse a un club de la MLS de Estados Unidos, pero es una posibilidad que se le ha caído según informa Marca.

Un club de la MLS de Estados Unidos, cuyo nombre no ha transcendido, le presentó una oferta a Arnaut Danjuma, pero el propio futbolista realizó una nueva propuesta a este equipo la cual valoró como desproporcionado, retirándose así de la carrera por fichar a un futbolista neerlandés que por ahora no termina de verse fuera del Valencia CF.

El Valencia CF está abierto a que Arnaut Danjuma se marche después de que el futbolista, que fue uno de los refuerzos estrella de cara a la pasada temporada, no haya cumplido con las expectativas. El club de Mestalla contempla incluso la posibilidad que el atacante se marche sin embolsar dinero a través de un traspaso.

El Valencia CF prepara una fuerte revolución en la parcela ofensiva de cara a la siguiente temporada ya que, a priori, sólo van a seguir los dos delanteros (Hugo Duro y Umar Sadiq) y los extremos Diego López, actualmente lesionado, y Luis Rioja ya que Ramazani y Lucas Beltrán no continúan tras dar por finalizadas sus respectivas cesiones. Esto va a provocar que el Valencia CF tenga que realizar un esfuerzo en el mercado de fichajes de verano para darle un salto de nivel a las bandas, teniendo que incorporar a uno o dos futbolistas. Las operaciones de entrada, en parte, dependerán de si el Valencia CF consigue colocar o no a Arnaut Danjuma en otro equipo.