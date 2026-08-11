Albert Celades sustituirá a Idiakez: contrato hasta 2028 y primera prueba ante el Celta Fortuna

El técnico catalán, con experiencia en LaLiga con el Valencia, dirigirá esta tarde su primera sesión y será presentado el miércoles junto a Christian Septién, con el debut ante el Celta Fortuna en LaLiga Hypermotion a tres días

Albert Celades será el nuevo entrenador del Cádiz CF. El técnico catalán ha alcanzado un acuerdo para firmar hasta junio de 2028 y ocupar el puesto de Imanol Idiakez, destituido después de completar la pretemporada.

Celades dirigirá esta misma tarde su primer entrenamiento, inicialmente programado por la mañana y aplazado tras el cambio en el banquillo. Su presentación se celebrará el miércoles junto al presidente Christian Septién, a tres días del estreno contra el Celta Fortuna.

Acuerdo entre Celades y Christian Septién para dirigir al Cádiz

El nombre de Albert Celades fue adelantado por Radio Cádiz pocas horas después de conocerse la salida de Idiakez. Las conversaciones avanzaron con rapidez y la entidad pretende completar toda la documentación antes de que el entrenador se ponga al frente de la plantilla.

La duración del contrato muestra que el Cádiz no considera su llegada una medida de emergencia. Celades firmará hasta 2028, por lo que dispondrá de casi dos temporadas para construir un equipo adaptado a su idea y acercarlo al objetivo marcado por la nueva propiedad.

Christian Septién quería un entrenador con experiencia en vestuarios importantes, capacidad para trabajar con futbolistas jóvenes y una propuesta reconocible. El presidente, que sustituyó a Manuel Vizcaíno el pasado 3 de julio, entrega así el primer gran proyecto deportivo de su etapa a un técnico sin experiencia anterior en Segunda división.

La presentación conjunta del miércoles también tendrá un fuerte contenido institucional. Septién defendió recientemente un plan de tres años para devolver al Cádiz a Primera y anunció una ampliación de capital de 6,5 millones de euros. El contrato de Celades quedará directamente vinculado a esa hoja de ruta.

Valencia y Pafos, la experiencia en clubes de Celades

Celades regresará a un banquillo español seis años después de su salida del Valencia. Llegó a Mestalla en septiembre de 2019 para sustituir a Marcelino García Toral y dirigió 41 encuentros oficiales, con un balance de 15 victorias, 12 empates y 14 derrotas.

Su equipo consiguió clasificarse para los octavos de final de la Champions después de superar una fase de grupos con Chelsea, Ajax y Lille. Las victorias en Stamford Bridge y Ámsterdam se encuentran entre los mejores resultados de su carrera, aunque el Valencia fue posteriormente eliminado por la Atalanta.

El proyecto se deterioró después del parón provocado por la pandemia. Celades fue destituido en junio de 2020 con el conjunto valencianista en la octava posición y tras una mala dinámica de resultados. Desde entonces permaneció alejado de los banquillos hasta que el Pafos llamó a su puerta en enero de 2026.

En Chipre dirigió 21 partidos entre la liga, la copa y las competiciones europeas. Sumó nueve victorias, seis empates y seis derrotas, con una media de 1,57 puntos por encuentro. También cerró la primera participación del Pafos en la Champions con un triunfo ante el Slavia de Praga, aunque se quedó a un solo gol de acceder a la siguiente ronda.

Su etapa terminó en abril, cuando el equipo se encontraba a cuatro puntos del liderato. El Cádiz será, por tanto, su tercer proyecto como máximo responsable de un club y el primero dentro de una categoría especialmente larga y exigente como LaLiga Hypermotion.

Celades cambia la idea de un Cádiz construido por Idiakez

El nuevo entrenador ha desarrollado una propuesta asociada al protagonismo con balón. Formado como futbolista en La Masia, defiende una salida elaborada desde la defensa, amplitud en los costados y una presión rápida después de perder la posesión.

Celades concede mayor importancia al comportamiento colectivo que a un dibujo inamovible. En Valencia alternó estructuras con cuatro defensas, dobles pivotes y tres centrocampistas, dependiendo de las características disponibles. Esa flexibilidad será necesaria para trabajar con una plantilla que no ha confeccionado.

Idiakez utilizó la pretemporada para probar a Kenan Toibibou, Sergio Arribas y otros futbolistas en posiciones diferentes. El equipo todavía espera incorporaciones y mantiene varias salidas abiertas, por lo que Celades deberá intervenir inmediatamente en una planificación que continuará hasta el cierre del mercado.

Su experiencia con jóvenes también ha pesado en la elección. Antes de dirigir al Valencia trabajó durante cuatro años con la selección española sub-21, a la que condujo hasta la final del Europeo de 2017. Por sus equipos pasaron jugadores como Kepa Arrizabalaga, José Gayà, Saúl Ñíguez, Marco Asensio, Dani Ceballos y Rodri.

El Celta Fortuna deja a Celades cuatro sesiones para preparar el debut

El primer entrenamiento tendrá un objetivo más práctico que táctico. Celades deberá presentarse al vestuario, conocer el estado físico de los jugadores y comenzar a preparar un once para el sábado sin tiempo para introducir cambios profundos.

Entre la sesión del martes y el encuentro ante el Celta Fortuna dispondrá de cuatro días de trabajo. El equipo vigués llega como recién ascendido, pero ha ganado cuatro de sus seis amistosos y afronta con entusiasmo su estreno histórico en el fútbol profesional.

El Nuevo Mirandilla será el escenario del primer examen para el entrenador y para el nuevo presidente. Septién había anunciado que bajaría del autobús junto al equipo para vivir la previa con los aficionados. Ahora lo hará después de cambiar de técnico en la misma semana del debut.

Celades recibe un contrato largo, una plantilla en construcción y apenas unas horas para preparar su primer partido. El Cádiz le ofrece confianza hasta 2028, pero el calendario no concede ninguna tregua: su proyecto a largo plazo tendrá que empezar a convencer desde el sábado.