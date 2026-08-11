El Cádiz destituye a Imanol Idiakez a cuatro días de empezar LaLiga Hypermotion

La mala pretemporada y las diferencias internas precipitan la salida del entrenador a cuatro días de iniciar la Segunda división ante el Celta Fortuna, mientras Albert Celades gana fuerza como posible sustituto

El Cádiz CF ha decidido prescindir de Imanol Idiakez a cuatro días de comenzar LaLiga Hypermotion frente al Celta Fortuna. La medida, pendiente del comunicado oficial, fue acordada durante una reunión celebrada en la madrugada de este martes.

La derrota por 1-3 ante la UD Las Palmas en el Trofeo Carranza aceleró un desenlace que también responde a diferencias internas y al deterioro de la relación con parte de la plantilla. Albert Celades aparece como uno de los candidatos para tomar el relevo.

Idiakez habló de aprendizaje y el Cádiz aceleró su destitución

El cambio resulta especialmente llamativo por el escaso tiempo transcurrido desde la última comparecencia de Idiakez. Después de perder el Carranza, el donostiarra aseguró que estaban “viendo y aprendiendo del equipo” y presentó los errores cometidos como una consecuencia lógica de la profunda renovación de la plantilla.

Idiakez explicó que todavía había futbolistas incorporándose, compañeros que apenas se conocían y posiciones por definir. Admitió la necesidad de acortar los plazos porque la competición estaba a punto de comenzar, pero mantuvo su confianza en el proyecto y cerró su intervención con un mensaje dirigido al estreno de Liga: “Vamos a pelear la victoria el sábado contra el Celta”.

No tendrá esa oportunidad. Diario de Cádiz adelantó que la decisión se tomó después de una reunión celebrada durante la madrugada, cuando la dirección cadista terminó de analizar las sensaciones dejadas por el equipo. Algunas decisiones deportivas del entrenador, sus diferencias con los dirigentes y la relación con determinados jugadores terminaron pesando tanto como los resultados.

Las cinco derrotas del Cádiz pesan antes del Celta Fortuna

La pretemporada comenzó con una goleada por 0-7 ante el Barbate, pero el nivel de exigencia cambió en cuanto aparecieron rivales profesionales. El Cádiz perdió consecutivamente contra Orlando Pirates (1-2), Leicester City (0-1), Córdoba (0-1) y AD Ceuta (1-3).

El empate frente al Tenerife (2-2), resuelto con una victoria en la tanda de penaltis, y el convincente triunfo contra el Granada (2-0) ofrecieron un pequeño respiro. La derrota ante Las Palmas volvió a mostrar problemas para defender el área, interpretar los momentos del encuentro y reaccionar cuando el rival asumía el control.

El balance final deja cinco derrotas en ocho amistosos y una sola victoria en los 90 minutos frente a un adversario profesional. El 0-7 inicial también maquilla los registros ofensivos: sin contabilizar el duelo ante el Barbate, los amarillos marcaron siete goles y recibieron doce durante su preparación.

Más que una caída aislada, el Carranza confirmó las dudas acumuladas durante varias semanas. El Cádiz se adelantó con un gol de Urko Izeta en el minuto 3, pero permitió que Miyashiro y Manu Fuster voltearan el marcador antes del descanso. Jefté Betancor sentenció el encuentro durante la segunda mitad.

Christian Septién rompe con Idiakez en su primer gran examen

La destitución supone la primera decisión deportiva de enorme calado de Christian Septién desde que sustituyó a Manuel Vizcaíno en la presidencia. El empresario mexicano-alemán asumió el cargo el pasado 3 de julio con la promesa de iniciar una etapa diferente, reforzar la estructura deportiva y construir un equipo capaz de regresar a Primera división en tres años.

Septién había solicitado confianza para desarrollar el nuevo proyecto y anunciado una ampliación de capital de 6,5 millones de euros. También había defendido la necesidad de obtener resultados positivos desde el inicio. Esa exigencia inmediata explica que la dirección no haya esperado al primer partido oficial para intervenir.

Idiakez recibió la continuidad después de conseguir la permanencia durante las seis últimas jornadas del curso anterior. Su balance fue de una victoria, dos empates y tres derrotas, aunque el contundente 3-0 frente al Leganés resultó suficiente para salvar al equipo antes de visitar al Racing de Santander.

El entrenador había llegado en abril como tercera apuesta para el banquillo tras Gaizka Garitano y Sergio González. Menos de cuatro meses después, abandona el club sin poder comenzar la temporada para la que fue renovado y con una plantilla todavía condicionada por las entradas y salidas del mercado.

Albert Celades aparece ante un Cádiz obligado a reaccionar

Albert Celades es uno de los nombres que maneja la entidad para ocupar el banquillo. El técnico catalán se encuentra libre después de finalizar en abril su etapa en el Pafos chipriota, donde permaneció algo menos de cuatro meses y dirigió al equipo tanto en la competición nacional como en la Champions League.

Su trayectoria incluye cuatro años al frente de la selección española sub-21, un periodo como ayudante de Julen Lopetegui en el Real Madrid y 41 encuentros como entrenador del Valencia. En Mestalla consiguió superar una fase de grupos de la Champions antes de ser destituido durante el tramo final de la temporada 2019/20.

El elegido apenas dispondrá de varias sesiones para preparar el debut contra el Celta Fortuna, recién ascendido al fútbol profesional. También deberá intervenir en la planificación de una plantilla incompleta mientras el mercado permanece abierto, uno de los problemas que Idiakez había señalado después del Carranza.

El Cádiz cambia de entrenador antes incluso de que empiece la competición. Una decisión de máximo riesgo que desmonta en cuestión de horas el discurso de paciencia y aprendizaje mantenido durante todo el verano. El sábado ya no habrá margen para ensayos: el nuevo proyecto de Septién comenzará con un técnico de urgencia y tres puntos en juego.