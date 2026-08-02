El Cádiz negocia con Javi Montero y acerca a Iker Recio al Ceuta

El central sevillano, libre después de ascender a LaLiga con el Málaga, es el elegido para cubrir la probable marcha del defensor amarillo a otro rival de Segunda división

El Cádiz CF prepara un movimiento doble para remodelar el centro de su defensa. El club amarillo negocia la incorporación de Javi Montero, actualmente sin equipo, mientras tiene encarrilada la salida de Iker Recio a la AD Ceuta.

El posible fichaje del ex del Málaga, que llegaría sin coste de traspaso, permitiría cubrir la vacante dejada por un futbolista importante durante la pasada temporada. Cádiz y Ceuta ya habrían alcanzado un acuerdo por Recio, aunque ninguna operación es todavía oficial.

El Cádiz avanza en la negociación con Javi Montero

Javi Montero ha pasado de figurar en la lista de candidatos a convertirse en una de las opciones más avanzadas para reforzar al Cádiz. El central ya estuvo relacionado con la entidad a finales de junio, pero las conversaciones han ganado fuerza durante los últimos días.

Según la información adelantada por el periodista Ángel García, el conjunto amarillo negocia directamente con el defensor para cerrar su incorporación. Al encontrarse libre, el acuerdo dependería exclusivamente de las condiciones contractuales entre el club y el jugador.

El Cádiz obtiene así una ventaja importante: podría incorporar a un central con experiencia en la categoría sin tener que pagar un traspaso. La operación encaja en una planificación que todavía necesita resolver varias salidas antes de completar la plantilla de Imanol Idiakez.

Iker Recio tiene un acuerdo para incorporarse al Ceuta

El movimiento de entrada está estrechamente relacionado con el futuro de Iker Recio. La AD Ceuta había señalado al central como una de sus prioridades desde el comienzo del mercado y ha mantenido abierta la negociación durante varias semanas.

Los clubes ya habrían alcanzado un acuerdo para que Recio continúe su carrera en el conjunto caballa a pesar de tener contrato con el Cádiz hasta el 30 de junio de 2028. El central, que fue una pieza habitual durante la pasada temporada, perdiéndose solo tres partidos, ofreció continuidad en una defensa que ahora está siendo profundamente modificada. Su salida supondría perder a uno de los centrales con mayor participación del pasado campeonato.

Javi Montero llegaría al Cádiz después de ascender con el Málaga

El elegido para cubrir esa probable vacante es un central que también conoce perfectamente LaLiga Hypermotion. Javi Montero formó parte del Málaga que consiguió regresar a Primera división ocho años después, tras superar a Las Palmas y Almería en las eliminatorias de ascenso.

Montero disputó 30 encuentros oficiales durante el curso: 25 de la fase regular, 23 como titular y con un gol, uno de Copa del Rey y los cuatro partidos del playoff de ascenso. En el tramo final de la temporada formó una sólida pareja con Diego Murillo y adquirió protagonismo después de la lesión de Einar Galilea.

Pese a su participación en el ascenso, el Málaga decidió no activar la continuidad del defensa. La entidad confirmó el pasado 27 de junio que no formaría parte de su plantilla para la temporada 2026/27, agradeciendo su “trabajo y profesionalidad” mediante un comunicado oficial.

Un central zurdo con una trayectoria marcada por los cambios

Nacido en Sevilla y con 27 años, Javi Montero se formó en la cantera del Atlético de Madrid. Llegó a disputar partidos oficiales con el primer equipo rojiblanco antes de iniciar un recorrido profesional por diferentes campeonatos.

El defensor ha militado en Deportivo de La Coruña, Beşiktaş, Hamburgo, Arouca, Racing de Santander y Málaga. Esa experiencia le ha permitido competir tanto en España como en Turquía, Alemania y Portugal, aunque sus últimas etapas han estado centradas en Segunda división.

Su condición de central zurdo es especialmente valorada por una dirección deportiva que lleva semanas buscando un perfil específico para ese costado. Montero puede facilitar la salida de balón y ofrecer una alternativa experimentada en una línea con numerosos interrogantes.

La defensa del Cádiz continúa en plena reconstrucción

La pretemporada ha evidenciado que Idiakez todavía no dispone de una defensa completamente definida. Javi Castro es el zaguero que más minutos ha disputado durante la preparación, pero el entrenador ha tenido que recurrir constantemente a jugadores del filial como Noah, Rivera o Roberto Rosado.

Mario Climent y Bojan Kovacevic no han participado en los seis primeros amistosos y todo apunta a que también pueden abandonar la entidad. Kenan Toibibou apenas disputó los últimos minutos del encuentro frente al Tenerife después de permanecer inédito durante buena parte de la preparación.

El Cádiz ha encajado goles en cinco de esos seis partidos y ha mostrado dificultades cuando los adversarios han elevado la presión o han atacado con espacios. La incorporación de un central con experiencia aparece, por tanto, como una necesidad y no únicamente como la consecuencia de la salida de Recio.

Javi Montero gana terreno en el Cádiz frente a Dani Barcia

Antes de avanzar por Montero, el Cádiz había mostrado un importante interés por Dani Barcia. El joven central del Deportivo de La Coruña aparecía como una opción atractiva, aunque su contratación obligaba a negociar un traspaso con el club gallego.

La oportunidad de incorporar gratis a un jugador que acaba de ascender con el Málaga ha modificado las prioridades. También habían aparecido en la agenda nombres como Jorge Cabello o Álex Salas.

El Trofeo Carranza marca el siguiente plazo del Cádiz

Las operaciones entran en una fase decisiva con el comienzo de la competición cada vez más cercano. El Cádiz disputará el sábado 8 de agosto el Trofeo Carranza frente a la UD Las Palmas, último ensayo antes del estreno de Liga ante el filial del Celta de Vigo.

Idiakez necesita disponer cuanto antes de una pareja de centrales estable. El posible intercambio de piezas entre Cádiz y Ceuta permitiría avanzar en esa dirección, aunque todavía deben formalizarse tanto el fichaje de Montero como el traspaso de Recio.