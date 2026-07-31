Damián Rodríguez llega cedido al Cádiz tras ascender con el Racing de Santander

El Celta de Vigo mantiene el control del mediocentro de 23 años, que firma por una temporada y seguirá sumando experiencia en Segunda división bajo las órdenes de Imanol Idiakez

Damián Rodríguez ya es nuevo jugador del Cádiz CF. El conjunto amarillo ha alcanzado un acuerdo con el Celta de Vigo para incorporar al centrocampista mediante una cesión que abarcará toda la temporada 2026/27.

El gallego llega después de ascender a Primera división con el Racing de Santander y reforzará una medular necesitada de organización. Los comunicados oficiales no incluyen ninguna opción de compra, por lo que el Celta seguirá controlando el futuro de un canterano con contrato hasta 2028.

El Cádiz consigue la cesión de Damián Rodríguez por una temporada

El Cádiz confirmó oficialmente la incorporación del mediocentro de 23 años. Damián ya había pasado el reconocimiento médico y conocido las instalaciones gaditanas antes de que los dos clubes anunciasen el acuerdo.

La cesión se limita al curso 2026/27. Ninguna de las entidades menciona una opción de compra, un derecho preferente o una obligación vinculada a objetivos. El jugador deberá regresar inicialmente a Vigo al terminar la temporada.

El Celta protege así un activo formado íntegramente en su cantera, mientras el Cádiz obtiene un futbolista con experiencia en Primera y Segunda sin afrontar un traspaso. Para Damián representa la oportunidad de disfrutar de la continuidad que no tenía asegurada en Balaídos.

Damián Rodríguez mantiene contrato con el Celta hasta 2028

Nacido en Ponteareas el 17 de marzo de 2003, Damián entró en la cantera celeste con siete años y pasó por todos los escalones formativos antes de llegar al primer equipo. Su estreno en Primera se produjo el día de su vigesimoprimer cumpleaños, en una victoria ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Celta renovó su contrato en septiembre de 2024 hasta el 30 de junio de 2028. Aquella ampliación reflejaba la confianza existente en un centrocampista que había acompañado a Claudio Giráldez durante parte de su recorrido por las categorías inferiores.

Damián ha disputado 29 encuentros oficiales con el primer equipo vigués entre LaLiga, Copa del Rey y Europa League. Sin embargo, durante la primera mitad del pasado curso sólo participó en seis partidos: dos en Primera, tres en Europa y uno en la Copa.

La falta de continuidad provocó su salida en enero. El objetivo no era desprenderse definitivamente del futbolista, sino encontrar un escenario donde pudiese sumar los minutos que el crecimiento de otros canteranos y la competencia interna le negaban en Vigo.

El ascenso con el Racing avala el fichaje del Cádiz

El Racing de Santander fue su primer destino a préstamo. Damián intervino en 20 encuentros, disputó 941 minutos y formó parte del equipo que culminó la temporada con el ascenso a Primera división.

El mediocentro fue titular en 12 ocasiones y dejó una valoración positiva por su capacidad para darle sentido a las posesiones. La experiencia cántabra también facilita su adaptación al vestuario amarillo. En Santander coincidió con Jokin Ezkieta y Javi Castro, dos de las incorporaciones realizadas por el Cádiz durante este mercado.

La operación exigió además superar competencia. Sporting de Gijón, Granada y Alverca habían mostrado interés en el jugador. El ascenso del Racing contemplaba la posibilidad de ampliar su cesión, pero finalmente Damián ha escogido el proyecto dirigido por Idiakez.

Imanol Idiakez incorpora el perfil que faltaba en la medular

El principal valor de Damián está en su lectura del juego. Es un centrocampista zurdo que puede actuar como pivote o interior, tiene facilidad para ofrecerse en la iniciación y destaca por la precisión del pase y la disciplina táctica.

“Soy un jugador al que le gusta proponer fútbol”, explicó durante su presentación con el Racing. Esa declaración resume el perfil que pretende incorporar Idiakez: un mediocentro que no se limite a destruir, sino que asuma responsabilidad cuando el Cádiz tenga que iniciar los ataques.

También puede retrasar su posición hasta el eje defensivo en situaciones puntuales, aunque el club lo incorpora principalmente para ordenar la sala de máquinas. Su presencia debería ayudar al equipo a superar presiones y reducir algunas pérdidas que han penalizado al conjunto amarillo durante la pretemporada.

Damián Rodríguez afecta al futuro de Diakité, Kouamé y Campaña

La llegada del gallego también tiene consecuencias en la confección de la plantilla. Moussa Diakité y Rominigue Kouamé aparecen entre los jugadores cuyo futuro continúa abierto, mientras la lesión de gravedad sufrida por José Andújar redujo las alternativas disponibles. José Campaña trabaja con el equipo a la espera de una decisión definitiva y el joven Ibon Sánchez presenta una vocación más ofensiva.

Idiakez gana así una pieza preparada para competir desde el comienzo del campeonato. El mediocentro llega con dos semanas de margen y ya había trabajado durante el verano, por lo que podría participar en la jornada inaugural si el entrenador lo considera preparado.

El calendario cruza inmediatamente a Damián con el Celta Fortuna

Su debut oficial como cadista puede presentar una curiosidad especial. El Cádiz comenzará la temporada recibiendo al Celta Fortuna, que disputará el primer partido de su historia en Segunda división.

El Cádiz incorpora presente para resolver una necesidad inmediata. El Celta conserva el futuro de un jugador con contrato largo. Damián, situado entre ambos proyectos, tendrá una temporada completa para demostrar que el ascenso conseguido en Santander fue el inicio de su crecimiento.