El Cádiz CF guarda silencio mientras Septien compra terrenos del club por siete millones

Portal Cadista denuncia que los medios no pueden preguntar a Imanol Idiakez durante la pretemporada, mientras la afición reclama explicaciones al nuevo presidente sobre el proyecto deportivo

El Cádiz CF atraviesa la pretemporada sin que Imanol Idiakez haya respondido públicamente a una sola pregunta de los periodistas. Las peticiones para escuchar al entrenador o a los jugadores después de los amistosos han recibido siempre una respuesta negativa por parte del club.

El silencio adquiere otra dimensión tras conocerse que Christian Septien ha comprado por siete millones de euros los antiguos terrenos de Delphi que pertenecían a una filial cadista. Una operación relevante que tampoco ha sido explicada por el nuevo presidente en una rueda de prensa.

Portal Cadista denuncia un veto a las preguntas para Imanol Idiakez

Desde el inicio de la preparación, las únicas palabras públicas de Idiakez se limitan a una intervención de 28 segundos difundida por los canales oficiales después del primer amistoso ante el Barbate. El entrenador no ha comparecido posteriormente para valorar los fichajes, el mercado o la evolución del equipo.

Según desvela Portal Cadista, varios medios han solicitado realizar el habitual encuentro informal con el técnico o con algún futbolista al término de los partidos de preparación. La respuesta del Cádiz ha sido negativa en todas las ocasiones.

La ausencia de preguntas impide conocer directamente la postura de Idiakez sobre cuestiones relevantes. Entre ellas se encuentran las necesidades pendientes de la plantilla, los problemas físicos de algunos jugadores, el papel de los canteranos o las informaciones que apuntaban a un supuesto malestar del entrenador con el desarrollo del mercado.

El problema no es la falta de contenido. El club publica vídeos, imágenes y declaraciones seleccionadas en sus plataformas, pero se trata de una comunicación controlada en la que no existe la posibilidad de repreguntar o plantear asuntos no previstos previamente.

Ni Christian Septien ni Juan Cala han explicado el nuevo proyecto del Cádiz

El bloqueo comunicativo no afecta únicamente al entrenador. Christian Septien asumió la presidencia a comienzos de julio tras la renuncia de Manuel Vizcaíno, pero todavía no ha sido presentado ante los medios mediante una comparecencia abierta a preguntas.

Su llegada se comunicó a través de un vídeo institucional en el que prometió gestionar el Cádiz “con cercanía, transparencia y una comunicación directa”. Desde entonces ha participado en encuentros institucionales y entrevistas privadas, pero no ha explicado públicamente el reparto de funciones, el proyecto económico o la nueva estructura deportiva.

Tampoco Juan Cala ha comparecido para analizar los errores de una temporada 2025/26 en la que el equipo terminó muy lejos de sus objetivos. Los nuevos codirectores de fútbol no han presentado la hoja de ruta de una plantilla sometida a una profunda transformación.

El precedente inmediato tampoco ayudó. Manuel Vizcaíno convocó a la prensa para comunicar su marcha después de doce años como presidente, pero se limitó a leer una carta y no admitió preguntas sobre los cambios accionariales ni sobre las razones de su salida.

El Cádiz responde en redes sociales, pero sigue sin convocar una rueda de prensa

Ante el aumento de las dudas, la entidad puso en marcha la iniciativa #ElCádizResponde. A través de sus redes sociales aclaró que Vizcaíno ya no participa en la gestión y que Idiakez trabaja diariamente con los responsables deportivos en la confección del equipo.

El Cádiz también aseguró que se encuentra inmerso en un proceso de reorganización cuyos detalles se conocerán durante las próximas semanas. Añadió información sobre la retransmisión de los amistosos, el nuevo césped del estadio y los partidos del filial.

La campaña permitió responder algunas cuestiones, pero no sustituyó una comparecencia ante los medios. Las preguntas fueron seleccionadas por el propio club y quedaron fuera asuntos como la distribución accionarial, las responsabilidades por la pasada campaña y los planes económicos de Septien.

Christian Septien compra por siete millones los terrenos de Delphi

En ese contexto se ha conocido una operación que necesita explicaciones. Christian Septien ha adquirido los antiguos terrenos de Delphi, situados en Puerto Real, que pertenecían al Cádiz CF a través de la sociedad Sport City Cádiz.

La compradora no es Sport City, sino Sepsus Media Group, una empresa propiedad del nuevo presidente. El acuerdo se alcanzó el 30 de marzo y la operación se formalizó ante notario el 9 de julio, seis días después de que Septien asumiera públicamente la presidencia.

La fecha coincide con la autorización del Consejo Superior de Deportes para que Make Mark, otra sociedad del empresario mexicano-alemán, adquiriese Locos por el Balón. Esta última empresa controla el paquete accionarial que anteriormente pertenecía a Vizcaíno.

La compraventa incluye dos parcelas, una de 264.426 metros cuadrados y otra de 13.088. El precio total asciende a siete millones: 6,8 millones por la finca principal y 200.000 euros por la parcela de menor tamaño, según la información publicada por Diario de Cádiz.

El Cádiz pagó 2,75 millones y recuperará inicialmente cuatro

El Cádiz adquirió los suelos en marzo de 2022 por 2.750.013 euros mediante Indanspo, sociedad que posteriormente fue sustituida por Sport City. Parte de la inversión procedía de los fondos del acuerdo entre LaLiga y CVC.

La intención era desarrollar un complejo deportivo y tecnológico que incluía incluso un nuevo estadio. El proyecto no salió adelante por el uso industrial del suelo y por el expediente de expropiación impulsado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. La iniciativa terminó trasladándose a El Puerto de Santa María bajo la denominación Sportech City.

Cuatro años después, el club vende las parcelas por una cifra 2,5 veces superior a su precio de adquisición. Sin embargo, no cobrará inmediatamente los siete millones. Septien abonará cuatro millones en otros tantos plazos durante agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2026.

Los tres millones restantes dependerán de que se cumpla una de dos condiciones: que las fincas queden liberadas de la declaración de uso portuario o que la Administración pague el justiprecio correspondiente. El nuevo propietario adquiere, por tanto, los terrenos y el litigio todavía abierto sobre su posible expropiación.

La Federación de Peñas del Cádiz también espera una reunión

Los periodistas no son los únicos que reclaman un canal directo. La nueva junta de la Federación de Peñas Cadistas ha intentado reunirse con Septien para trasladarle sus preocupaciones sobre la campaña de abonados, el proyecto deportivo y la relación del club con sus seguidores.

La respuesta recibida fue que la agenda del presidente estaba completa y que el encuentro se produciría más adelante, pero sin una fecha concreta. La Federación terminó expresando públicamente su malestar después de comprobar que Septien sí había mantenido reuniones con instituciones y algunos medios.

El nuevo presidente prometió cercanía, transparencia y comunicación directa. La compra de un activo del propio Cádiz por siete millones, el destino de los terrenos adquiridos con fondos de CVC y la reorganización deportiva ofrecen ahora una oportunidad para convertir aquella declaración en hechos: comparecer y aceptar preguntas.