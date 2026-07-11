Otro traspaso del Athletic Club: Izeta es vendido al Cádiz

El delantero tenía un año más de contrato con los rojiblancos, aunque no entraba en los planes del técnico Edin Terzic de cara a la próxima temporada

El Athletic Club ha anunciado este sábado al acuerdo alcanzado con el Cádiz CF para el traspaso de Urko Izeta. El movimiento del delantero se venía gestando en los últimos días y ya se ha hecho público su paso al club de la Tácita de Plata. Hace unos días fue Unai Gómez.

Aunque venía entrenándose estos días a las órdenes de Edin Terzic, nuevo entrenador del Athletic de Bilbao, el futuro de Urko Izeta estaba fuera del club, dado que no contaba para el alemán. Varios equipos de Primera y Segunda se habían interesado por el atacante de 27 años, quien finalmente jugará en el Cádiz.

Poco protagonismo de Urko Izeta la pasada temporada con el Athletic

Pese a que Urko Izeta aún le quedaba un año de contrato con el Athletic de Bilbao, todo apuntaba como así ha sido que el jugador saldría de la entidad rojiblanca. Su poco protagonismo en la temporada pasada, aunque fuera a las órdenes de Ernesto Valverde, ya dejaba entrever lo que finalmente podía suceder.

El de Aia jugó la pasada temporada 16 partidos oficiales a las órdenes de Ernesto Valverde, solo tres de ellos como titular, y marcó un gol. Fue en la última jornada liguera, en el Santiago Bernabéu, frente al Real Madrid.

Los detalles del traspaso de Izeta al Cádiz

El club vasco, en su comunicado del anuncio del traspaso de Izeta al Cádiz, ha señalado que además de ingresar una cantidad fija por la transferencia, Ibaigane se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y un derecho de tanteo sobre el futbolista.

También el Athletic de Bilbao ha querido "agradecer a Urko Izeta su compromiso y dedicación durante toda su trayectoria en Lezama y le desea la mejor de las suertes tanto en su futuro personal como profesional".

El carte de Urko Izeta en Segunda División

Pese a que en el Athletic de Bilbao no tuvo la continuidad ni el rendimiento deseado, Urko Izeta era un futbolista con cartel en Segunda División, de ahí que fuera un atacante apetecible para muchos equipos de la categoría de plata. Sus números en el año en el Mirandés así lo señalan sobre el punta vasco.

Hay que recordar que Izeta jugó como cedido 2024-25 en Segunda División con el Mirandés. Una campaña en el que el ya futbolista del Cádiz marcó 15 goles en 45 partidos. Números que contribuyeron al gran año del cuadro entonces entrenado por el italiano Alessio Lisci que siempre estuvo en la parte alta de la tabla.

Segunda venta del Athletic en unos días tras la de Unai Gómez

La de Urko Izeta es la segunda venta que hace el Athletic de Bilbao en apenas unos días de diferencia. Hace unos días también anunciaba la entidad rojiblanca el traspaso de Unai Gómez al Udinese Calcio de la Serie A. Otro movimiento en el que también el club vasco se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y derecho de tanteo. Dos movimientos en apenas unos días tras los primeros compases de la pretemporada.