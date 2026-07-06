El Athletic trabaja en las salidas y a Urko Izeta le surge una nueva opción

El delantero está realizando la pretemporada bajo las órdenes de Edin Terzic, pero sabe que tiene muy difícil el ganarse un sitio de cara a la próxima temporada ya que hay exceso de jugadores en la plantilla. El de Aia cuenta con el interés de equipos de Primera y Segunda división, siendo el último en sumarse a la lista el Cádiz CF

Urko Izeta es uno de los jugadores que cuentan con muchas papeletas para salir del Athletic Club durante este mercado de fichajes de verano si bien es cierto que la decisión queda en manos de Edin Terzic quien está dando oportunidades a todos aquellos jugadores que tienen opciones de quedarse. El Athletic Club tiene que dar salida a varios jugadores porque hay más de 30 futbolistas de la primera plantilla actualmente y sólo pueden ser inscritos 25 y Urko Izeta puede marcharse porque tiene ofertas de equipos de Primera división y de Segunda división, siendo el último que se ha interesado el Cádiz CF según informa As.

El Cádiz CF está interesado en fichar a Urko Izeta, delantero del Athletic Club

Después de una temporada en la que no ha dado una buena imagen, el Cádiz CF quiere hacer un equipo competitivo con el que intentar el ascenso a Primera división. Para ello, el club amarillo está peinando el mercado de fichajes en busca de oportunidades a bajo coste, que puedan marcar la diferencia en Segunda división y que estén en predisposición de salir de sus equipos.

En esa definición encaja perfectamente el delantero del Athletic Club Urko Izeta quien está realizando la pretemporada con el Athletic Club, pero que cuenta con muchas opciones de marcharse en este mercado de fichajes de verano del club vasco.

El de Aia no jugó prácticamente nada la pasada campaña a las órdenes de Ernesto Valverde, pero la marcha del técnico ha hecho que el delantero se diera una última oportunidad para intentar convencer a Edin Terzic y seguir así en el Athletic Club. El entrenador alemán tendrá que elegir entre Gorka Guruzeta, Maroan Sannadi, Álvaro Djaló y el propio Urko Izeta, estando también por ahí la promesa Manex Lozano que actualmente se encuentra recuperándose de una grave lesión de rodilla y que no estará disponible hasta bien entrada la temporada.

La operación no saldría nada cara en caso de que el Athletic Club decidiera dar salida a Urko Izeta ya que el delantero acaba contrato el 30 de junio de 2027 y el equipo rojiblanco lo que buscaría es dejarlo marchar para tener una ficha libre y también para no tener que pagar el salario de un futbolista con el que no cuenta.

Mucho interés por Urko Izeta

A pesar de que no jugó casi nada la pasada temporada, Urko Izeta es un jugador que tiene mucho cartel en el fútbol español, sobre todo en Segunda división, porque con el CD Mirandés marcó diferencias hace dos temporadas, anotando 16 goles lo que dejó al club jabato a las puertas del ascenso a Primera división ya que perdió la última eliminatoria del play off.

Actualmente, Urko Izeta ha sido vinculado ya al Málaga CF de Primera división, pero también a muchos equipos de Segunda división, siendo los más destacados el Girona FC o el Real Oviedo.

De este modo, el posible fichaje de Urko Izeta por el Cádiz CF no está nada sencillo debido a que hay mucha competencia por un delantero que gusta y mucho, sobre todo, en Segunda división.