Gorosabel, primer contratiempo para el Athletic

El club vasco ha anunciado que el lateral derecho sufre una lesión muscular, de grado moderado, que le hará perderse buena parte de la pretemporada lo que también supone un perjuicio para el propio futbolista que está en una lucha por un puesto en el lateral derecho con sus compañeros Jesús Areso y Hugo Rincón

El primer día de la pretemporada del Athletic Club se salda con la vuelta al trabajo y con una mala noticia que no despeja los fantasmas de las lesiones de la campaña pasada que limaron mucho el potencial del equipo vasco. Andoni Gorosabel acaba en la enfermería y se perderá buena parte de la pretemporada por culpa de una lesión muscular que también le va a perjudicar en la lucha que tiene el futbolista por ganarse un puesto en el lateral derecho del equipo que entrena Edin Terzic.

Andoni Gorosabel sufre una lesión muscular de grado moderado

El Athletic Club ha anunciado, de manera oficial, que el primer día de pretemporada se ha saldado con Andoni Gorosabel lesionado ya que al lateral derecho se le ha diagnosticado una lesión moderada en el adductor largo derecho.

Un problema físico que le va a tener alejado de los terrenos de juego entre 3 y 6 semanas aproximadamente. En seis semanas comienza LaLiga precisamente. A pesar de ello, el Athletic Club no pone fecha de recuperación e indica que la vuelta a los entrenamientos de Andoni Gorosabel dependerá de la evolución del jugador.

Andoni Gorosabel es uno de los futbolistas que están llamados a dar experiencia y profundidad a la plantilla del Athletic Club de cara a esta temporada que está a la vuelta de la esquina si bien es cierto que no está del todo definido su rol ya que lucha con sus compañeros Jesús Areso y Hugo Rincón.

Edin Terzic tiene que definir la rotación en el lateral derecho del Athletic Club

Uno de los asuntos que tiene que resolver Edin Terzic, nuevo entrenador del Athletic Club, en este comienzo de pretemporada es la posición de lateral derecho en la que hay tres futbolistas en nómina, demasiados, de cara a una campaña en la que sólo hay dos competiciones oficiales que disputar (LaLiga y Copa del Rey).

De este modo, la teoría dice que sólo hacen faltan dos laterales derechos en plantilla. Con la lesión que ha sufrido, Andoni Gorosabel parte en desventaja con Jesús Areso y Hugo Rincón que están ejercitándose con normalidad y podrán demostrar a Edin Terzic que son más que válidos.

La decisión está en manos de Edin Terzic aunque el asunto no pinta bien para Andoni Gorosabel ya que Jesús Areso fue el gran fichaje realizado la temporada pasada y, por otro lado, Hugo Rincón, tras un año cedido en el Girona FC, regresa para quedarse en el primer equipo y siendo además una de las grandes esperanzas de la cantera del Athletic Club.

Andoni Gorosabel, de 29 años, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. Por tanto, aún le quedan dos temporadas de relación contractual lo que hace más complicado su salida ya que no hay muchos equipos que estén dispuesto a pagar por el traspaso del de Arrasate.