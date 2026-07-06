Muere Carmelo Cedrún, leyenda del Athletic y portero histórico del fútbol español

El guardameta vizcaíno defendió la portería de San Mamés durante 14 temporadas, conquistando una Liga y tres Copas; fue internacional con la selección española y deja un legado imborrable en el club bilbaíno

El Athletic Club está de luto. Carmelo Cedrún, uno de los porteros más importantes de la historia de la entidad rojiblanca y protagonista de una de sus etapas más gloriosas, ha fallecido este lunes a los 95 años. El guardameta vizcaíno defendió la portería de San Mamés durante 14 temporadas, conquistando una Liga y tres Copas. Además, fue internacional con la selección española y dejó un legado imborrable en el club bilbaíno.

Padre del también exportero Andoni Cedrún, el histórico guardameta formó parte del mítico equipo de los 'Once Aldeanos', una generación que marcó una época en el Athletic y que firmó algunas de las gestas más recordadas de la historia rojiblanca.

Catorce temporadas defendiendo San Mamés

Natural de Amorebieta, Carmelo Cedrún debutó con el Athletic el 15 de abril de 1951, en un encuentro frente al Sevilla FC disputado en San Mamés. Aquel día comenzó una trayectoria que le llevó a disputar 404 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca, una cifra que todavía hoy le mantiene entre los futbolistas más importantes de la historia del club y como el segundo portero con más encuentros disputados, únicamente superado por José Ángel Iribar. Precisamente fue Iribar quien tomó su relevo en la portería del Athletic en 1962, cerrando así una etapa inolvidable para el conjunto bilbaíno.

Protagonista de una de las épocas doradas

Cedrún fue uno de los pilares del Athletic que dominó el fútbol español durante los años cincuenta. En su palmarés figuran una Liga, conquistada en la temporada 1955/1956, y tres Copas, levantadas en las campañas 1954/1955, 1955/1956 y 1957/1958.

A esos títulos añadió también la Copa Eva Duarte de 1950, considerada el precedente oficial de la actual Supercopa de España.

Su último gran éxito llegó formando parte de los legendarios 'Once Aldeanos', el equipo que conquistó la Copa de 1958 tras derrotar al Real Madrid de Alfredo Di Stéfano en Chamartín, una de las gestas más recordadas por la afición rojiblanca.

Un récord que duró más de seis décadas

Más allá de los títulos, Carmelo Cedrún dejó registros que permanecieron durante décadas. Entre 1952 y 1957 enlazó 132 partidos consecutivos de Liga defendiendo la portería del Athletic, un récord histórico del club que nadie consiguió superar hasta 2019, cuando Iñaki Williams estableció una nueva marca. Aquel hito fue reconocido por San Mamés con un emotivo homenaje al histórico guardameta.

Internacional con España y titular en un Mundial

Su rendimiento en el Athletic también le abrió las puertas de la selección española. Cedrún defendió la portería de España en 13 ocasiones entre 1954 y 1963 y tuvo el privilegio de disputar el Mundial de Chile 1962, donde fue titular en los dos primeros encuentros del combinado nacional frente a Checoslovaquia y México. Su presencia en aquella Copa del Mundo confirmó el prestigio que había adquirido como uno de los mejores porteros del fútbol español de su generación.

El Athletic despide a una de sus grandes leyendas

La noticia ha provocado una profunda conmoción en el entorno rojiblanco. El Athletic confirmó este lunes el fallecimiento del exguardameta con un emotivo mensaje en sus canales oficiales, despidiendo a quien fue uno de los grandes referentes de la historia del club.

Con su marcha desaparece una figura imprescindible que sirve para entender y poner en contexto una de las etapas más exitosas del Athletic. Su nombre permanecerá siempre ligado a la historia del club bilbaíno y al fútbol español.