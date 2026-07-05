Mundial 2026 | Partidos del lunes 6 julio: horarios y dónde ver en TV, juegan México, Inglaterra, Portugal y España

Este lunes se disputa el esperado duelo ibérico entre Portugal y España y también el México-Inglaterra, que pone el broche final al país azteca como sede de este Mundial

En pleno ecuador de la ronda eliminatoria de los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, este lunes 6 de junio tenemos otros dos partidazos con una de las anfitrionas y tres candidatas al título mundial.

México e Inglaterra ponen el broche de cierre a México como sede del Mundial y como es lógico el 'Tri' quiere hacerlo con una victoria que le meta en los cuartos de final. El duelo, en principio, está fijado para la madrugada del domingo al lunes en España, concretamente a las 2:00 horas (18:00 horas en México), aunque podría sufrir una modificación ante la amenaza de una tormenta eléctrica sobre la capital mexicana y el Estadio Azteca.

El México-Inglaterra, en jaque por una tormenta eléctrica

Así, la FIFA maneja un horario alternativa que supondría el adelanto del choque a las 12:00 horas local, que en España vendría a ser a las 20:00 horas del domingo 5 de julio, aunque todavía no está confirmado. Una incertidumbre que no ha gustado nada al seleccionador mexicano Javier Aguirre.

"Estoy muy molesto. Me cae como una patada en el estómago, porque ahora hay que cambiar todo, todo el plan y el trabajo, porque te estás tragando seis horas que tienes programadas, no me gusta nada, aunque evidentemente acataremos lo que diga la FIFA, pero no nos gusta ni a mí, ni a mis jugadores", afirmó Aguirre.

El 'Vasco' señaló que le informaron del posible cambio sin pedirle opinión algo que lo dejó muy incómodo. "Me lo informaron aquí y no estoy de acuerdo, no me piden mi opinión y ni modo, a tragar ajo y agua. La comida, la siesta, la fisioterapia, todo; parece una tontería pero no lo es. Hoy están trabajando 60 personas para que 26 jugadores salgan el domingo a ganar el partido; no es cosa menor. Entiendo razones y argumentos, pero a mí nadie me consultó y estoy bastante molesto", subrayó.

Así pues, a la espera de confirmación oficial, lo que sí es seguro es que el partido se podrá ver en directo en televisión a través de DAZN.

Portugal-España, duelo estelar de octavos

El que seguro sí se jugará el lunes en horario español es el Portugal-España. Este derbi ibérico está fijado para las 21:00 horas en España y se podrá ver en directo por televisión tanto en abierto, por La1 y RTVE Play, como por la plataforma de pago DAZN. Además, también será posible seguirlo online en nuestro minuto a minuto en www.estadiodeportivo.com.

Portugal será el rival de España en octavos del Mundial el próximo 6 de julio en Dallas. Un partido entre dos selecciones que ya se midieron hace un año en la final de la Liga de Naciones, con victoria de los lusos en los penaltis, y también en la misma ronda de octavos en Sudáfrica 2010, con victoria española.

En total son 41 partidos entre ambas selecciones, con 18 victorias para España, siete para Portugal y 16 empates. Igualdad en el marcador que ha predominado en los últimos precedentes. En los últimos siete partidos, cinco empates; dos de ellos resueltos en la tanda de penaltis con resultados dispares.

El precedente favorable para España, las semifinales de la Eurocopa de 2012, que acabó ganando la selección por entonces dirigida por Vicente del Bosque, gracias a una tanda de penaltis en la que se impuso 2-4. La más reciente, en la final de la Liga de Naciones 2025, fue Portugal la que se llevó el título tras no fallar ninguno de sus cinco penaltis; mientras que en España fue Álvaro Morata quien erró el cuarto.