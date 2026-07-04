España aterriza en Dallas con buenas noticias desde la enfermería

La Selección española llegó a Dallas en la medianoche en España donde se concentrará hasta el choque ante Portugal; esta tarde, entrenamiento con la vuelta de Nico Williams y la presencia de Yeremy Pino y Víctor Muñoz

La Selección española ya se encuentra en Dallas, adonde llegó directamente en avión desde Los Ángeles, escenario del último partido frente a Austria y donde realizó un último entrenamiento antes de poner rumbo a la ciudad texana. En Dallas establecerá España su nuevo campamento base de cara el duelo de este lunes frente a Portugal, donde se jugará el pase a los cuartos de final del Mundial.

'La Roja' ayer su último entrenamiento en tierras californianas, una sesión suave en la que el cuerpo técnico priorizó la recuperación física de los internacionales antes de emprender el vuelo hacia el estado de Texas. Los hombres de Luis de la Fuente trabajaron en el Carson Sports Park, el mismo escenario donde trabajaron el día previo a la eliminatoria ante Austria y donde Los Angeles Galaxy juega sus partidos como local.

La Selección española aterrizo la pasada medianoche en Dallas, donde quedará concentrada en su nuevo hotel y reanudará esta misma tarde, a partir de las 18:00 horas en España, los entrenamientos con el objetivo de perfilar la estrategia definitiva para el partido.

Tanto España como la Portugal de Cristiano Ronaldo llegan a esta decisiva cita tras certificar el jueves su clasificación. 'La Roja' derrotó por 3-0 a Austria, mientras que los portugueses se impusieron ante Croacia por 2-1.

Luis de la Fuente, pendiente de la enfermería

En el entrenamiento que tendrá lugar esta tarde Luis de la Fuente estará muy pendiente de saber si podrá contar con algunos de los lesionados y de los jugadores que acabaron más 'tocados' frente a Austria, entre ellos Lamine Yamal, Pedro Porro y Aymeric Laporte.

De los lesionados, parece que Nico Williams podría volver con el grupo tras la dura entrada recibida ante Uruguay y que no le permitió estar frente a Austria. El extremo de Athletic se ejercitó ayer en el gimnasio y apunta a regresar al césped.Lamine Yamal y Pedro Porro realizaron trabajo específico también en el gimnasio pero sin ningún tipo de alarma, simplemente para controlar su fatiga después de ser titulares.

Por su parte, Laporte, quien arrastra molestias en la rodilla desde el final de la fase de grupos, evita riesgos para poder repetir como titular ante Portugal en los octavos de final del próximo 6 de julio.

Yeremy Pino y Víctor Muñoz se apuntan

En el entrenamiento realizado en el campo de Los Angeles Galaxy este viernes, tanto Yeremy Pino como Víctor Muñoz siguen dando esperanzas para poder estar en el banquillo ante Portugal.Ambos futbolistas se ejercitaron junto a sus compañeros que no fueron titulares ante Austria y dieron pasos adelante en su recuperación.