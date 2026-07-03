Así quedan los cruces de octavos del Mundial 2026: cuadro completo, partidos y fechas

El Mundial 2026 ya tiene decididos los enfrentamientos de los octavos de final, con choques muy interesantes entre algunos claros candidatos. Comprueba cómo queda el cuadro definitivo de la copa del mundo y las fechas de estos partidos

El Mundial 2026 ya afronta los octavos de final, en una ronda en la que sólo quedan los dieciséis mejores países de los 48 que comenzaron, en la edición con más participación de la historia. Sin embargo, ya son pocos los que pelean por el título, que se decidirá el próximo 19 de julio en la gran final. Pero no hay que adelantar acontecimientos, lo importante es disfrutar de los partidos tan interesantes que se llevarán a cabo en esta ronda.

España está clasificada para esta ronda y se medirá a Portugal, uno de los cruces más interesantes, pero ni mucho menos el único. También destaca el duelo directo entre Vinicius y Haaland, con una eliminatoria entre Brasil y Noruega. Aquí puedes comprobar cómo queda el cuadro definitivo de este Mundial 2026 y cuáles son los próximos choques eliminatorios.

¿Cuándo empiezan los octavos de final del Mundial 2026?

La ronda de octavos de final da inicio este sábado 4 de julio, siendo el duelo entre Canadá y Marruecos el que la estrene. Se alargarán hasta el 7 de julio, cuando después de dos partidos por jornada, estén cerrados los países que avanzan hasta los cuartos de final.

Así queda el cuadro del Mundial 2026 para los octavos

Los enfrentamientos de los octavos de final ya están prácticamente definidos, a la espera del choque entre Argentina y Cabo Verde y la eliminatoria entre Colombia y Ghana, que se resuelven esta misma noche y que actualizaremos una vez confirmados las selecciones clasificadas. Estos son los cruces y los partidos.

Fecha y partidos de los octavos del Mundial 2026

Canadá vs Marruecos: Sábado 4 de julio, 18:00h

Paraguay vs Francia: Sábado 4 de julio, 23:00h

México vs Inglaterra: Domingo 5 de julio, 19:00h (ha sufrido una modificación horaria por una alerta de tormenta eléctrica)

Brasil vs Noruega: Domingo 5 de julio, 22:00h

Portugal vs España: Lunes 6 de julio, 21:00h

Estados Unidos vs Bélgica: Martes 7 de julio, 02:00h

Argentina/Cabo Verde vs Egipto: Martes 7 de julio, 18:00h

Suiza vs Colombia/Ghana: Martes 7 de julio, 22:00h

Resultados completos de los partidos de dieciseisavos del Mundial 2026

Sudáfrica 0 - 1 Canadá

Brasil 2 - 1 Japón

Alemania 1 - 1 Paraguay (3-4 en penaltis)

Países Bajos 1 - 1 Marruecos (2-3 en penaltis)

Costa de Marfil 1 - 2 Noruega

Francia 3 - 0 Suecia

México 2 - 0 Ecuador

Inglaterra 2 - 1 RD Congo

Bélgica 3 - 2 Senegal

Estados Unidos 2 - 0 Bosnia y Herzegovina

España 3 - 0 Austria

Portugal 2 - 1 Croacia

Suiza 2 - 0 Argelia

Australia 1 - 1 Egipto (2-4 en penaltis)