Deulofeu, a hacer "historia" con su vuelta al fútbol: "Me chocan la tibia y el fémur"

"'¡Ojo, que estoy cerca!", ha asegurado el propio Gerard Deulofeu al ser cuestionado sobre su recuperación, que entra en una fase decisiva tras más de tres años al máximo nivel: "Si veo que estoy sufriendo mucho, pues lo dejaré"

Gerard Deulofeu sigue empeñado en conseguir su objetivo: volver a jugar al fútbol como profesional. Un reto que el catalán tiene cada vez mas cerca, a pesar de que meses atrás se antojaba prácticamente imposible. El atacante lleva lleva más de tres años apartado de los terrenos de juego como consecuencia del calvario físico que sufre y que frenó en seco la última etapa de su carrera.

Su historia, ahora, ha entrado en una fase crucial de su recuperación, después de que su trayectoria se truncara un 12 de noviembre de 2022 en un partido de Serie A ante el Nápoles. El canterano del FC Barcelona se rompió el ligamento cruzado de una de sus rodillas, lo que le obligó a pasar por el quirófano. Sin embargo, una infección del cartílago tras la operación echó por tierra su proceso de recuperación y manteniendo al catalán lejos de los terrenos de juego desde entonces. Algo que el propio Deulofeu quiere conseguir olvidar cuanto antes, habiendo ya comenzado a trotar y tocar el balón sobre el césped. Su ilusión, al menos, sigue intacta, siendo ahora su rodilla la que tenga la última palabra.

Deulofeu, de vuelta: "¡Ojo, que estoy cerca!"

A sus 32 años, Deulofeu continúa trabajando junto al Udinese, pese a que actualmente no tiene contrato con el conjunto italiano. Los transalpinos siguen siendo su refugio durante esta dura recuperación en la que la entidad le ha permitido entrenarse mientras intenta completar el último tramo de un proceso que se ha prolongado durante años.

Ha sido el propio futbolista quien ha confirmado que ya está sobre el campo a buen nivel, y con el balón en los pies. Desde Lienz, durante la pretemporada del Udinese, Deulofeu atendió a Sky Sport y dejó una frase que resume perfectamente el momento en el que se encuentra su recuperación. Lo hizo además con una esclarecedora sonrisa de oreja a oreja que ya hablaba por sí misma. Y es que, después de tanto sufrimiento, era consciente de que volver a pisar un terreno de juego tiene un significado especial.

"¡Ojo, que estoy cerca, ya estoy en el campo!", afirmó el atacante español durante la entrevista con Marina Presello. Un Gerard Deulofeu que lleva tres años sin competir y que ha tenido que afrontar un proceso de recuperación especialmente duro.

"He sufrido mucho, he echado de menos el campo", reconoce Deulofeu

Ahora, sin embargo, el objetivo vuelve a estar delante de sus ojos. Su regreso al césped no significa todavía que esté preparado para la competición, pero sí supone un paso decisivo en una recuperación que durante mucho tiempo estuvo marcada por la incertidumbre. Deulofeu, en cualquier caso, tiene muy claro por qué continúa luchando: "Quiero volver a jugar, por mi familia y también por Gino Pozzo, con quien he tenido una relación especial desde mi época en el Watford".

La relación con Pozzo y con el entorno del Udinese es, de hecho, uno de los elementos que explican que el futbolista siga trabajando allí pese a encontrarse actualmente sin contrato. El club italiano se ha convertido en el escenario de una última batalla deportiva que Deulofeu quiere ganar. Y cada vez está más cerca de conseguirlo.

El problema físico de Deulofeu: "Me chocan los dos huesos, la tibia y el fémur"

Para entender la dimensión real del problema de Deulofeu y el reto que afronta hay que escuchar al propio futbolista. En una entrevista concedida a Jijantes, el catalán explicó con crudeza qué sucede con su rodilla: "Me chocan los dos huesos, tibia y fémur, cada vez que doy un paso".

El problema de Deulofeu adquiere una dimensión diferente cuando el propio futbolista detalla sus problemas: "Una persona normal, nuestros familiares o cualquier atleta, necesitaría una prótesis con lo que yo tengo". El catalán tiene 32 años y es consciente de que el tiempo juega en su contra, aunque está dispuesto a hacer historia: "Si yo llego a volver a jugar a fútbol, creo sinceramente que puedo hacer historia dentro del deporte y dentro del fútbol".

Deulofeu sabe que su regreso, si finalmente se confirma, no sería uno más. Después de más de tres años alejado de la competición y teniendo en cuenta su problema físico, volver a competir al máximo nivel supondría un hito histórico en su carrera: "Eso es, sobre todo, el objetivo por el que yo sigo y mi pasión por el fútbol, por supuesto".

Un nuevo equipo para Deulofeu

"Poder llegar y ahí sentirte bien y decir, oye, soy joven, tengo 32 años, me cuido muchísimo, soy un loco de la naturaleza", argumenta Gerard Deulofeu en su deseo de volver a sentirse futbolista profesional. Una ilusión que le hace soñar en voz alta: "¿Quién sabe si cuando esté ahí dentro y lo consiga me quedo algún año más? Pero sobre todo, el llegar".

Sin embargo, ahora, la primera piedra en el camino será encontrar equipo. Aunque Deulofeu haya contado con todos los servicios técnicos y humanos por parte del Udinese durante su recuperación, su contrato finalizó y hoy por hoy es un jugador libre. Para competir tiene que encontrar equipo. ¿Udinese? Quizá es la solución más sencilla, aunque no existe ningún tipo de compromiso con el jugador por parte de la entidad italiana, al margen de apoyarlo durante este duro camino.

"Si yo llego y hago historia, ahí veremos. Si veo que estoy sufriendo mucho, pues lo dejaré", concluye un Gerard Deulofeu que no sabe todavía dónde estará el límite. Por el momento, Deulofeu sigue apretando. Sin contrato, pero con el apoyo del Udinese y la mente puesta en conseguir su objetivo. Su motivación, al menos, sigue intacta.