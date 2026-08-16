Rodri ya es del Barça: acuerdo cerrado con el Manchester City por 75 millones de euros

Ambos clubes han alcanzado un entente definitivo por su traspaso en 65 millones de euros fijos más otros diez en variables, poniendo fin a una semana y media de intensas negociaciones; el internacional español firmará por cuatro temporadas con el conjunto azulgrana, hasta 2030

Ahora sí. Rodri Hernández ya es (casi) jugador del Barça. El club azulgrana y el Manchester City han alcanzado este domingo un acuerdo definitivo para el traspaso del centrocampista español, poniendo punto final a una de las grandes operaciones del mercado de fichajes.

Después de diez intensos días de negociaciones y de la emisión de hasta cinco ofertas que fueron acercando progresivamente a las dos partes, el entendimiento ya es un hecho.

El precio final de la operación será de 75 millones de euros entre fijo y variables, una cifra que permite al Manchester City saciar buena parte de sus pretensiones económicas iniciales y al Barça hacerse con uno de los mejores centrocampistas del mundo.

El acuerdo todavía necesita completar los últimos trámites: la redacción e intercambio de contratos, la firma, el reconocimiento médico y el posterior anuncio oficial.

La operación supone el cierre de una negociación que comenzó hace diez días y que llegó a verse muy complicada por las enormes diferencias económicas entre ambos clubes.

Cinco propuestas para convencer al City

El Barça ha tenido que sudar la gota gorda para desbloquear el fichaje de Rodri. El Manchester City no tenía intención de regalar a uno de los futbolistas más importantes de su historia reciente, pese a que al internacional español únicamente le quedaba un año de contrato.

La primera propuesta azulgrana se situó en torno a los 45 millones de euros fijos más variables, una cantidad que el conjunto inglés rechazó de inmediato. El City llegó a reclamar alrededor de 90 millones entre fijo y variables, dejando una diferencia de 45 millones entre las dos posiciones.

A partir de ahí comenzó un tira y afloja que fue acercando progresivamente a ambas partes. El Barça fue incrementando sus propuestas mientras el Manchester City rebajaba ligeramente sus pretensiones. La entidad azulgrana llegó a realizar cinco movimientos, cuatro ofertas formales y una propuesta verbal, hasta alcanzar finalmente el encuentro en los 75 millones que han permitido cerrar el acuerdo.

La última propuesta, después de que el Barça colocara 70 millones sobre la mesa, terminó siendo suficiente para que Hugo Viana y Deco cerrasen este domingo el acuerdo definitivo.

Rodri eligió al Barça y descartó al Real Madrid

Una de las claves de toda la operación ha sido la voluntad del futbolista. Rodri tuvo sobre la mesa la posibilidad de fichar por el Real Madrid, pero el centrocampista madrileño decidió apostar por el Barça y dio el visto bueno a la propuesta azulgrana.

A partir de ese momento, el City aceptó que el jugador quería cambiar de aires, aunque ha mantenido siempre una posición de fuerza en la negociación. El club inglés quería renovar al futbolista y evitar su salida, y aunque finalmente entendió que no podía retenerle contra su voluntad, ha sido un hueso duro de roer en la negociación.

Rodri pondrá así punto final a una etapa de siete temporadas en el Manchester City, donde se convirtió en un hombre fundamental del equipo de Pep Guardiola y alcanzó la cima del fútbol mundial con la conquista del Balón de Oro en 2024.

Un fichaje estratégico para Flick

La llegada de Rodri supone mucho más que la incorporación de un centrocampista de primer nivel. El Barça consigue hacerse con un futbolista capaz de cambiar el equilibrio de todo el equipo. Su capacidad para interpretar los espacios, proteger las transiciones y dar continuidad a la posesión encaja perfectamente con las necesidades de Hansi Flick.

El internacional español será una pieza importante en el centro del campo y, especialmente, ante la situación de Frenkie de Jong. La lesión del neerlandés, cuya recuperación podría prolongarse varios meses, aumenta todavía más la necesidad de contar con un futbolista de garantías en esa posición.

Rodri competirá por un puesto en el doble pivote junto a Pedri, aunque su llegada también tendrá consecuencias en la rotación. Gavi y Marc Bernal tendrán que pelear por minutos, mientras Marc Casadó se ve obligado a abandonar el club este mercado.

En sus siete temporadas en Manchester, además, Rodri ha demostrado una extraordinaria fiabilidad con el balón, manteniendo porcentajes superiores al 90% de precisión en el pase corto y por encima del 70% en el desplazamiento largo. Su capacidad para conectar con jugadores entre líneas es otro de sus grandes argumentos.

Rodri podría debutar en el Trofeo Joan Gamper

El Barça espera completar cuanto antes toda la documentación para poder hacer oficial el fichaje. Si se cumplen los plazos previstos, Rodri podría ser presentado ante su nueva afición el próximo miércoles en el Trofeo Joan Gamper.

La operación no significa que el mercado azulgrana esté cerrado. La dirección deportiva todavía mantiene como gran objetivo el fichaje de un delantero centro, con Julián Álvarez como principal deseo, aunque convencer al Atlético de Madrid para dejar salir al argentino será una tarea mucho más complicada.