Tercera y definitiva oferta por Rodri Hernández con la que se respira gran optimismo

El FC Barcelona presentará una nueva propuesta en las próximas horas con la que se pretende desencallar la operación; el club 'citizen' también tiene prisa porque quiere abordar el fichaje de Enzo Fernández y hay límite de tiempo para hacerlo; la fecha tope para la unión de todos los caminos, el viernes 14 de agosto

El fichaje de Rodri Hernández por el FC Barcelona afronta un nuevo escollo. El Manchester City ha rechazado también la segunda propuesta azulgrana, mejorada en torno a un 25% respecto a la primera, y mantiene unas exigencias económicas que vuelven a situar la operación en una distancia cercana a los 20 millones de euros, la misma que se mantuvo con el Real Madrid. La negociación, eso sí, no está rota: Barça y City mantienen el contacto constante y buscan una fórmula que permita acercar sus respectivas posiciones para cerrar el traspaso del centrocampista español.

La operación entra ahora en una fase decisiva, aunque no responde al clásico escenario de oferta, respuesta, segunda propuesta y nueva contestación. Las conversaciones entre ambos clubes son continuas y las cifras se están moviendo mientras se estudian diferentes fórmulas para alcanzar un punto de encuentro. El Barça ha elevado considerablemente su propuesta, pero el esfuerzo todavía no satisface al conjunto inglés.

El City también rechaza la mejora del Barça por Rodri

La primera propuesta azulgrana rondaba los 45 millones de euros más variables. La segunda elevó considerablemente la cantidad y se situó en torno a los 55-60 millones fijos, con diferentes bonus que podían elevar el montante hasta los 65 o incluso los 70 millones en función de cómo se estructurase la operación.

Ese incremento, cercano al 25% respecto a la primera oferta, tampoco ha sido suficiente para convencer al Manchester City. El club inglés continúa reclamando una cantidad superior y, según las últimas informaciones procedentes de Inglaterra, mantiene una valoración elevada del futbolista pese a que Rodri tiene únicamente un año más de contrato.

Según informa el diario británico The Times, el City ha fijado actualmente su exigencia en 70 millones de libras, alrededor de 80 millones de euros, mientras que la segunda propuesta azulgrana alcanzaba los 51,3 millones de libras más cinco millones en variables. El mismo medio ya había informado de que el club catalán estaba dispuesto a acercarse a los 60 millones de euros.

Por su parte, publicaciones británicas como Daily Star y Daily Express sitúan igualmente el precio de salida del internacional español en torno a los 80 millones de euros. El mensaje desde Mánchester es firme. El City no tiene intención de desprenderse del capitán de la selección campeona del mundo por una cantidad que considere insuficiente.

La tercera oferta que se presentará en breve

Pese al rechazo de esta segunda propuesta, la negociación dista mucho de ser el de una ruptura. Barça y Manchester City continúan hablando y existe conexión entre las dos partes para encontrar una fórmula que permita completar el traspaso.

La cifra para el entendimiento se sitúa en torno a los 65 millones de euros fijos más una serie de variables que podrían incrementar los números hasta los 75 'kilos', de los que cinco serían asumibles y los otros cinco de más difícil cobro. Esta propuesta se pondrá encima de la mesa en las próximas horas con el objetivo de llegar ya a un principio de acuerdo que pueda liberar al futbolista de viajar a Manchester. El optimismo en Barcelona con esta tercera oferta es absoluto.

La clave está precisamente en la estructura de la operación. Joan Laporta tiene un límite económico y no parece dispuesto a alcanzar los 70-80 millones fijos que pretende el City. Por ello, la vía de las variables vuelve a cobrar importancia. El club azulgrana podría elevar el valor potencial del acuerdo mediante bonus, aunque no todos tendrían la misma facilidad de cumplimiento.

La intención en Barcelona sigue siendo alcanzar un acuerdo que permita incorporar a Rodri sin realizar un desembolso fijo disparado. El centrocampista, además, continúa dando prioridad al Barça y su posicionamiento resulta determinante para que las conversaciones sigan avanzando.

El Barça se encuentra con el mismo problema que el Madrid

La situación recuerda inevitablemente a la negociación que el Real Madrid mantuvo con el Manchester City por Rodri. El club blanco también se encontró con una postura firme de la entidad inglesa y con una distancia económica que llegó a situarse en torno a los 20 millones de euros.

En aquel momento, el City manejaba una valoración de unos 75 millones, mientras que el Real Madrid había elevado su propuesta hasta los 55 millones. La diferencia era exactamente de 20 millones y ambas entidades estudiaban la posibilidad de introducir variables para intentar salvarla.

Ahora el Barcelona se encuentra con un escenario prácticamente calcado. El club azulgrana ha llevado su oferta hasta una horquilla de 60-65 millones, mientras que en Mánchester se insiste en cantidades cercanas a los 80 millones. La distancia vuelve a rondar los 20 millones, aunque la estructura de las propuestas puede hacer que la diferencia real sea sensiblemente menor.

El denominador común es el mismo: el Manchester City quiere sacar el máximo rendimiento económico a la salida de Rodri y tanto Barça como Real Madrid consideran que su situación contractual debe tener un peso determinante en el precio.

Un año de contrato juega a favor del Barça

Rodri tiene contrato con el Manchester City hasta junio de 2027, una circunstancia que condiciona inevitablemente cualquier negociación. El club inglés puede exigir una cantidad elevada por el rendimiento y el peso del futbolista, pero también se expone a que dentro de menos de un año pueda marcharse como agente libre si no alcanza un acuerdo para renovar.

El City intenta aprovechar su posición negociadora y el enorme valor deportivo del internacional español, pero el Barça juega con ese argumento para contener el precio. Rodri tiene 30 años y, aunque acaba de ser elegido mejor jugador del Mundial, no existe margen contractual para exigir una cifra equivalente a la de un futbolista con varios años de vinculación por delante.

Enzo Fernández aprieta todavía más al City

A esta ecuación se añade una necesidad del propio Manchester City. The Times relaciona las exigencias económicas del conjunto inglés con su intención de acometer el fichaje de Enzo Fernández, por quien el Chelsea reclama unos 140 millones de euros.

El club londinense habría establecido además un ultimátum: la operación debería cerrarse antes de las 17:00 horas de este viernes 14 de agosto si el City quiere hacerse con el centrocampista argentino en las condiciones planteadas. El conjunto de Mánchester necesita, por tanto, hacer caja y encontrar recursos para afrontar una inversión de enorme magnitud.

El City ya ha realizado importantes desembolsos este verano, entre ellos los 116 millones de libras destinados al fichaje de Elliot Anderson, y también trabaja en la incorporación de Ayyoub Bouaddi. La posible salida de Rodri permitiría liberar espacio económico para afrontar una renovación de su centro del campo.

Rodri presiona y el acuerdo sigue siendo posible

La presión del futbolista será otro de los factores decisivos. Rodri ha elegido al Barcelona y quiere abandonar el Manchester City para regresar a España. El club azulgrana, consciente de esa voluntad, continúa trabajando para encontrar una solución económica que satisfaga mínimamente al conjunto inglés sin superar sus propios límites.

El jugador debe incorporarse este viernes al trabajo en las instalaciones del club 'citizen' y pretende evitar el trago si finalmente se cristalizará su salida. El Barça sabe que tendrá que hacer un último esfuerzo y el City, que tampoco puede tensar indefinidamente la cuerda -sobre todo si el jugador mantiene su decisión, es consciente de que tendrá que ceder ligeramente si quiere resolver el asunto en las próximas horas.