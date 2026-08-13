El descartado Héctor Fort despierta el interés de la Premier y el Inter de Milán

La salida del lateral derecho del Barcelona podría acelerarse mientras el futbolista se entrena apartado; ya la temporada pasada vivió una cesión en el Elche en la que ofreció un interesante rendimiento

El futuro inmediato de Héctor Fort apunta a que será fuera del FC Barcelona, ya sea mediante una cesión o un traspaso. El caso es que el canterano está en la rampa de salida del equipo azulgrana, ya que no entra en los planes de Hansi Flick, y cuenta con un buen número de pretendientes que pretenden hacerse con sus servicios. Un asunto que se acelera, ya que el mercado de fichajes va entrando en su recta final y los descartes azulgranas quieren encontrar acomodo.

La juventud y las cualidades de Héctor Fort han llamado la atención de varios equipos, algunos de ellos fuera de España. Es el caso del inter de Milán, Fulham Everton e incluso Liverpool que, según el Diario Sport, se han interesado por el lateral derecho de 20 años que tiene contrato con club culé hasta el verano de 2029.

Héctor Fort y la interesante cesión que vivió en el Elche la pasada campaña

El futbolista, consciente de que no tendrá hueco en el Barcelona de esta temporada, quiere buscar una salida y ya el año pasado estuvo cedido en el Elche donde ofreció interesantes prestaciones. Con los ilicitanos disputó un total de b en los que marcó tres goles y dio dos asistencia. Una cifra de partidos que pudo ser mayor de no ser por una desafortunada lesión en un hombro que se provocó en la celebración de un gol y que dejó a Héctor Fort en el dique seco por casi tres meses.

Con todo, cuando estuvo disponible rindió a un gran nivel, de ahí que a la puerta del canterano azulgrana hayan llamado varios equipos. La situación de Héctor Fort, además, no es la mejor en el Barcelona, ya que como el resto de los jugadores descartados se encuentra apartado del grupo. El motivo radica en la lesión de gravedad que se produjo hace unos días Roony Bardghji en una sesión preparatoria. El club azulgrana no quiere más riesgos.

Pretendientes fuera de España para Héctor Fort

La lista de equipos que se han interesado por Héctor Fort es amplia. Uno de ellos es el Inter de Milán que busca un refuerzo para su lateral derecho. Ahí el candidato número uno es el internacional inglés Djed Spence. Sin embargo el Tottenham, propietario del futbolista no lo está poniendo fácil. De no completarse la operación aparece como uno de los candidatos el canterano azulgrana. También en la Premier League el Everton ha preguntado por el futbolista del Barcelona.

Lo que no queda claro aún es la fórmula que podría escogerse para la salida de Héctor Fort. Podría repetirse una cesión y así el Barcelona seguir manteniendo el control del jugador. Claro que también se podría optar por una venta para hacer caja, dado que el club se encuentra inmerso en distintos intentos de fichajes. El caso de Héctor Fort se une al de Marc Casadó, otro de los jugadores que no cuenta para Hansi Flick, que entrena aparte del grupo y que en días podría quedar cerrada su salida.