Rayo de esperanza para repetir la cesión de Sofyan Amrabat: el Fenerbahce da su brazo a torcer

Según apuntan desde Turquía, el conjunto turco ha accedido a dejarlo salir de nuevo a préstamo asumiendo parte de su ficha, ya que ningún club llega a las cifras que solicita por su traspaso y tampoco está dispuesto a rescindirlo o venderlo por un precio bajo

La situación de Sofyan Amrabat ha cambiado varias veces en la última semana. Si la pasada semana seguía en Marrakech junto a su hermano, Nordin, entrenándose en solitario, este lunes ya estaba en Estambul tras ser reclamado por el Fenerbahce toda vez que su futuro seguía sin resolverse.

El excentrocampista del Betis pasaba el reconocimiento médico y se ponía a entrenar bajo la disciplina del conjunto turco, que anoche en Austria eliminaba al Sturm Graz (2-0 y 0-1) en los 'play off' de Champions League para meterse en el ultimo cruce que ahora le enfrentará al Olympique de Lyon. Pero Amrabat no jugará ni esa eliminatoria ni ningún otro partido con el equipo otomano ya que la idea clara de ambas partes es la de volver a separar sus caminos.

En los últimos días el futbolista ha intentado sin éxito liberarse de su contrato para quedar libre y así poder firmar libremente por otro club pero el Fenerbahce no está dispuesto a ello, ya que le quedan todavía dos más en vigor, aunque ahora tampoco se cierra en banda a un traspaso.

Así, las últimas informaciones que llegan desde Turquía hablan de un cambio de planes del club estambulita con respecto a la situación de Amrabat, al que no dejará salir gratis pero sí de nuevo en forma de cesión. Según el periodista Sercan Hamzaoglu, la situación de Amrabat por fin está muy clara.

El Fenerbahce es consciente de que ningún club interesado está dispuesto a llegar a los 15-20 millones de euros que solicitaba por los servicios del marroquí pero tampoco está dispuesto a venderlo a bajo precio, de ahí que la solución intermedia de nuevo sea la vía de la cesión.

De esta forma, salvo que haya un cambio de última y llegará alguna oferta inesperada para hacerse con la propiedad del jugador, el Fenerbahce sí está dispuesto a volver a hacerse cargo de parte de su ficha, tal y como hizo con su cesión al Betis, para que vuelva a salir a préstamo esta temporada, de forma que las conversaciones con los clubes interesados ya han empezado.

Siempre ha sido la 'opción A' de Pellegrini

Cabe recordar que Sofyan Amrabat percibe en el Fenerbahce un salario de cinco millones de euros por año y que el Betis tan solo se hizo cargo de una parte de la ficha para conseguir su cesión. El hecho de que el conjunto turco se haya abierto de nuevo a esta vía vuelve a darle muchas opciones al Betis de poder acceder a una segunda cesión de Amrabat en condiciones similares a la de la pasada temporada.

Y es que el club verdiblanco prácticamente había desistido ya en la contratación de Sofyan Amrabat teniendo en cuenta que el Fenerbahce no se bajaba del burro del traspaso y que el futbolista pretendía mantener su alta ficha en caso de salir a coste cero, pero esta vía intermedia vuelve a abrir la esperanza en el seno de la dirección deportiva que dirige Manu Fajardo y sobre todo en Manuel Pellegrini, que ha insistido en conseguir a Amrabat para un año donde se presume una alta exigencia con la Champions League en el horizonte.