Manu Fajardo y Ez Abde protagonizan la sesión del Betis aún sin Lo Celso sobre el césped

Este miércoles, el equipo de Manuel Pellegrini ha vuelto a ejercitarse en la Ciudad Deportiva con las ausencias reseñables de Morante y Gio Lo Celso; también la de un protagonista inesperado que ha copado el interés de los medios allí presentes

Este 12 de agosto será recordado, sin lugar a duda, por el eclipse que se podrá ver en algunas zonas de la Península Ibérica. A pesar de que en Sevilla no se verá en plenitud, casi todos los focos estarán puestos en un momento anormal, ya que hace más de un siglo que esto no ocurría en España. Sin embargo, si hay algo que se mantiene con total normalidad, esa es la preparación del Real Betis de cara a la nueva temporada. Aunque muchos comiencen ya este próximo fin de semana, cabe recordar que el conjunto verdiblanco disputará esta jornada el próximo 25 de agosto ante el Valencia CF, por lo que el debut se pospone al encuentro en casa frente a la Real Sociedad.

Esto deja más margen para una entidad que continúa trabajando en darle cara a la temporada 26/27, con un mercado que se encuentra ciertamente parado pero que puede recibir un importante acelerón, incluso en estos próximos días. Es por ello que la área comandada por Manu Fajardo ya trabaja en las distintas posibilidades y habrá que estar atentos a los distintos movimientos que vayan perfilando el Betis que disputará la Liga de Campeones. Aún queda un test más, que será en Bari frente al Inter de Milán este sábado, y en ese encuentro pone su atención la primera plantilla verdiblanca.

En la sesión de este miércoles, varias son las noticias que han estado sobre el terreno de juego. Una de ellas ha sido la no aparición de Morante con sus compañeros, aunque confirman desde el club que se debe a unas leves molestias y que ha estado realizando trabajo específico en el gimnasio. Tampoco han estado tanto Gio Lo Celso como Ez Abde. El argentino continúa trabajando en el gimnasio y, en el caso del marroquí, se continúa con su plan específico para llegar en plena forma al inicio de la competición doméstica. En la sesión del pasado martes, estuvo en esos ejercicios previos, aunque luego se marchó con el preparador a uno de los campos anexos de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

El día ha estado protagonizado por las visitas. Una de las más reseñables ha sido la de Adrián San Miguel, ya en su nuevo puesto en la secretaría deportiva de la entidad. En uno de los bancos del campo 2, ha estado charlando y atento al entrenamiento del primer equipo, ejerciendo ya sus funciones en su nuevo cargo en la entidad. También ha estado presente Manu Fajardo, que ha estado charlando con Ez Abde, tal y como han captado las cámaras de ESTADIO Deportivo.

Sin embargo, el que se ha llevado todo el protagonismo de la jornada, ha sido el hijo de Aitor Ruibal. El jugador ha entrado junto a su hijo en el campo donde se estaban ejercitando sus compañeros, apareciendo el pequeño con una mochila de ruedas y la equipacion completa del Real Betis. Después ha sido objeto de cariño por parte de Diego Conde, Manu Fajardo y Ez Abde; dejando una imagen más que entrañable y llegando a robar el protagonismo a lo que realmente estaba sucediendo en el césped.