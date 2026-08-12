Ferrán Torres no regresa al Barcelona mientras se cierra su fichaje por el PSG

El futbolista, con permiso del club culé, se ha ausentado del entrenamiento de este miércoles en el que regresan los últimos mundialistas que estaban de vacaciones

La etapa de Ferrán Torres en el FC Barcelona toca a su fin y, aunque todavía no se ha completado su traspaso al PSG, cada vez más señales así lo indican. La última es la ausencia del delantero del entrenamiento del equipo azulgrana de este miércoles, el primero al que debía acudir los últimos mundialistas que estaban de vacaciones.

De esta forma Ferrán Torres, con permiso del FC Barcelona, no estará en la sesión de este miércoles en la Ciudad Deportiva del club azulgrana a las órdenes de Flick. Todo a la espera de que el acuerdo entre clubes sea definitivo y se pueda dar oficialidad a la salida del autor del gol con el que España se proclamaba campeona del mundo en el reciente mundial.

La final de la Supercopa de Europa podría posponer unas horas el fichaje de Ferrán Torres

Con el acuerdo cerrado desde hace algunos días entre Ferrán Torres y el PSG, en las últimas horas se han dado pasos para que también se logre el entendimiento entre la entidad parisina y el FC Barcelona. La clave está en los 50 millones de euros, que podrían ser algunos más, para que se concrete el traspaso.

La situación podría quedar parcialmente aplazada por el hecho de que el PSG disputa este miércoles la Supercopa de Europa ante el Aston Villa en el Stadion Salzburg de Austria. Un día especial para el club francés que, aunque sigue trabajando por Ferrán Torres, podría retrasar algunas horas su fichaje.

Luis Enrique no quiere hablar de Ferrán Torres

De momento en el PSG no se pronuncian. Luis Enrique, entrenador del cuadro parisino, fue cuestionado por Ferrán Torres durante la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de Europa. "Ferran Torres? No hablo de mercado, sólo de los jugadores que están en el PSG", señalaba el asturiano.

El entrenador del PSG conoce a la perfección las cualidades de Ferrán Torres al que hizo debutar con al selección española en el año 2020. Ahora si nada se tuerce a última hora volverá a encontrarse con el valenciano que ultima su salida del Barcelona rumbo a París.

Los que sí regresan al entrenamiento del Barcelona

El caso es que Ferrán Torres no se entrenará más con el Barcelona, salvo giro radical. El delantero era uno de los campeones del mundo que aún restaban por regresar al trabajo, al disfrutar de sus vacaciones hasta este miércoles. Los otros son Pedri González, Lamine Yamal, Dani Olmo y Pau Cubarsí. Todos acuden a la sesión de trabajo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Ya días atrás Joan García, Eric García, Gavi volvieron al trabajo, del mismo modo que el inglés Anthony Gordon.

Todos ellos tendrán que ir acelerando su puesta a punto para el arranque de la temporada. Aunque la primera jornada fue aplazada para el Barcelona, con el duelo ante el Athletic de Bilbao, el equipo culé iniciará la competición en nueve días, con el duelo del 21 de agosto contra el Elche en el Martínez Valero.