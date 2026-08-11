Calma chicha en el caso Julián Álvarez

El argentino se entrena este martes en Majadahonda en doble sesión antes de que este miércoles lo haga con todos sus compañeros y se encuentre por primera vez con Simeone

Julián Álvarez se ha puesto este martes manos a la obra con sus obligaciones como futbolista del Atlético de Madrid, mientras su figura sigue generando expectación ante lo que pueda suceder con su futuro. El delantero ha estado entrenándose en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, en Majadahonda. Lo ha hecho de forma individualizada junto al preparador físico Luis Piñedo, primero sobre el césped y después en el gimnasio.

El grueso de la plantilla del Atlético de Madrid disfruta de dos días de descanso tras regresar de su viaje a Seúl donde se enfrentó al Manchester City. No será, por tanto, hasta este miércoles cuando Julián Álvarez trabaje con el grupo las órdenes de Diego Pablo Simeone, como el resto de los mundialistas que se incorporaron más tarde por sus vacaciones.

Julián Álvarez trabajará nuevamente en la tarde de este martes, ya con algunos de sus compañeros

Hay que recordar que los días de descanso de Julián Álvarez terminaron este lunes cuando volvió para hacerse las pruebas médicas pertinentes en el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria junto a Baena y Llorente, pero no acudió posteriormente a la Ciudad Deportiva. Ya este martes se ha entrenado de forma individualizada.

De momento no ha habido encuentro de Julián Álvarez con Simeone, ni declaraciones públicas de los protagonistas. No ha hablado el delantero, ni el club colchonero, después de que en semanas anteriores cada uno hiciera pública su postura. El argentino de querer marcharse, la entidad de que no lo vendería. Tampoco desde el FC Barcelona ha habido más pronunciamientos.

El delantero, que en la mañana de este martes ha trabajado en solitario, lo haré por la tarde en una jornada de doble sesión pero con sus compañeros que han comenzado como él más tarde el trabajo. Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Álex Baena, Alexander Sorloth y Juan Musso se ejercitaron en Majadahonda y esta tarde, con La Araña incluida, volverán a hacerlo. Ya para mañana queda pendiente el entrenamiento con toda la plantilla a las órdenes de Simeone.

Posturas enconadas entre el Atlético de Madrid, Barcelona y Julián Álvarez

Quedan tres semanas del mercado de verano y el culebrón de Julián Álvarez sigue abierto. Entre otras cuestiones porque el FC Barcelona, que necesita un delantero, sigue colocando al colchonero como el preferido para suplir la marcha de Robert Lewandowski y la más que probable de Ferrán Torres. Todo cuando la competición se acerca y también se entra en la recta final del mercado de verano que acabará con la llegada del mes de septiembre.

El Atlético de Madrid, pese a los deseos de Julián Álvarez, mantiene su postura firme de no vender y se remite a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros que tiene el argentino. La charla con Simeone cara a cara, que se producirá este miércoles después de que el técnico haya estado fuera, será el siguiente paso de esta historia. Habrá que esperar aún para saber qué sucede, aunque de momento el delantero suma y sigue entrenamientos con los rojiblancos.