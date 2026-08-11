El Atlético de Madrid vuelve a la carga por Fernández-Pardo

Los colchoneros ofrecen 35 millones de euros por el atacante del Lille que ya fue objeto de deseo del club madrileño en las dos últimas ventanas de fichajes

El nombre de Matías Fernández-Pardo vuelve a saltar a la actualidad del Atlético de Madrid, que nuevamente ha movido ficha en su deseo de contar en sus filias con el internacional belga que pertenece al Lille. No es la primera vez, ya que en mercados anteriores la entidad colchonera también quiso hacerse con los servicios del atacante.

Ahora nuevamente el Atlético de Madrid ha ofertado por Matías Fernández-Pardo, según L’Equipe. La propuesta es de 35 millones de euros por un jugador de 21 años y que estuvo presente con la selección de Bélgica en el pasado Mundial. Su polivalencia en el frente de ataque es un atractivo para los colchoneros.

La dificultad de negociar con el Lille y los tres años de contrato de Matías Fernández-Pardo

No es la primera vez que el Atlético de Madrid pretende a Matías Fernández-Pardo. Su nombre ha aparecido en los últimos mercados rojiblancos. El pasado verano lo intentó fichar y más recientemente en la ventana de invierno otra vez apareció como objeto de deseo. El Lille no es un fácil negociador para vender.

Ahora el Atlético de Madrid vuelve a la carga por Matías Fernández-Pardo, que tiene tres años más de contrato con el Lille. De 21 años y 1,88 metros, el jugador puede actuar tanto en el frente de ataque como referencia, así como partiendo desde los costados. Un recurso que podría ser muy útil para Diego Pablo Simeone.

El crecimiento de Matías Fernández-Pardo

Por su edad y sus condiciones, Matías Fernández-Pardo es un futbolista muy apetecible para el Atlético de Madrid. Su evolución tampoco ha escapado al ojo de otros importantes clubes europeos. El atacante, que pudo elegir entre Bélgica y España como internacional, disputó la pasada temporada 41 partidos entre las distintas competiciones oficiales. Anotó ocho goles y dio siete asistencias en ellos.

El buen año de Matías Fernández-Pardo le valió para estar en el reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Es verdad que no llegó a ser titular en ninguno y que sólo participó en los tres de la primera fase. Sin embargo, su presencia en el combinado de Bélgica en una cita de esa envergadura denota su progresión con tan solo 21 años.

Su valor de mercado, según el portal especializado Transfermarkt, es de 35 millones de euros. Claro que si se compara con algunos meses se observa la progresión de Matías Fernández-Pardo. Por ejemplo hace un año era de 15 millones de euros. Detalles del jugador pretendido por el Atlético de Madrid.

Las ventas del Atlético para tomar impulso en el mercado

Después de una primera parte del mercado en el que llegaron Alejandro Grimaldo, Kang-In Lee y Morten Hjulmand, la entidad colchonera está en plena operación salida. Ya se concretó la venta de Thiago Almada a River Plate y espera hacer lo propio con Nahuel Molina a la Roma y Mateo Ruggeri al Arsenal.

Esos movimientos sirvan para que el Atlético pueda buscar nuevos fichajes. Como el deseado Cuti Romero, o la señalada oferta por Matías Fernández-Pardo.