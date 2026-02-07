La razón por la que Fernández-Pardo no aterrizó en el Atlético de Madrid en el mercado de enero

Al igual que en verano, el joven extremo belga, de ascendencia española, estaba por la labor de vestir de rojiblanco y esperó un movimiento desde el Metropolitano hasta última hora, pero el Lille se mostró intransigente por sus importantes bajas en ataque

El Atlético de Madrid fue el gran animador del mercado de enero en LaLiga. Tras las ventas millonarias de Gallagher y Raspadori, se vivieron momentos de incertidumbre en el Metropolitano, con Diego Simeone pidiendo fichajes y Mateu Alemany viendo cómo se le cían opciones como la de Goretzka, que prefirió seguir en el Bayern Múnich. Pero sobre la bocina, el director de fútbol rojiblanco contentó al técnico argentino con los dos fichajes más caros de esta ventana de transferencias en el fútbol español: Ademola Lookman, que ya ha dejado su impronta con el partidazo ante el Real Betis en la Copa de Rey, y el joven Rodrigo Mendoza, en quien hay depositadas muchas esperanzas, sumándose a ellos el también mediocentro Obed Vargas, para el que se barajó inicialmente una cesión.

Pero antes de componer ese puzle definitivo, el responsable de la planificación colchonera llamó a muchas puertas y realizó muchas otras gestiones que podría retomar el próximo verano, tanto para apuntalar el centro del campo como para dinamizar el ataque. Para esto último se buscaba un futbolista desequilibrante, veloz, con desborde y con gol. Así, antes de concretar la llegada de Lookman, y tras caerse la opción de Kang-in Lee, volvió a intentarse también la incorporación del joven Matías Fernández-Pardo.

El precio de Fernández-Pardo

El extremo belga de 21 años gusta mucho en el Atlético de Madrid. Ya hubo interés en verano y el mismo se retomó en enero. Pero en ambos casos fue el Lille, con el que tiene contrato hasta 2029, el que le cerró la puerta. Valorado en 20 millones de euros por la web especializada Transfermakt, el club francés tasa al futbolista de ascendencia española muy por encima, en torno al doble (entre 35 y 40 millones). Pero, además, en el reciente mercado invernal se dieron otras circunstancias que le llevaron a rechazar de forma contundente cualquier posibilidad de negociación.

Las tres bajas del Lille que le cerraron la puerta

Actual quinto clasificado en la Ligue 1, donde pelea por una plaza europea, 'Les Dogues', como se conoce al club de la Alta Francia, perdió por lesión al delantero marroquí Hamza Igamane, que sufrió en diciembre la rotura del ligamento cruzado, y en el mes de enero vio caer además al extremo Osame Sahraoui, con una pubalgia, y a Ethan Mbappé, en su caso pocos días antes de que acabase el mercado.

Los números de Fernández-Pardo

Estas tres importantes bajas hicieron que en el Stade Pierre-Mauroy descartasen la salida de Fernández-Pardo, un jugador fundamental en los planes de Bruno Génésio, que suma tres goles y cinco asistencias en 27 encuentros en la presente temporada, en la que se acerca ya a los 1.700 minutos de juego pese a haberse perdido también algunos partidos por diferentes molestias.

El gesto de la afición rojiblanca que le motivó

La intransigencia del Lille, en cambio, nada tiene que ver con la predisposición del internacional belga en categorías inferiores, al que desde hace meses pretende reclutar España sin que haya acudido aún a las llamadas de la sub 21. En su caso, no solo estaba por la labor de aterrizar en el Atlético de Madrid, como el pasado verano, sino que recibió los mensajes de apoyo de un gran número de aficionados rojiblancos a través de las redes sociales y eso le sorprendió y le agradó muchísimo, aguardando hasta última hora una oferta que le permitiera dar este paso en su carrera, según apunta el diario As.

Una opción para verano

Los contactos con Fernández-Pardo vienen siendo habituales en los últimos meses y ni mucho menos hay que descartar que dicha opción vuelva a ser retomada en verano por Alemany. Quizás para entonces el Lille se muestre más abierto a un traspaso, aunque también podría ser mayor la competencia. Ya a comienzos de temporada, sin ir más lejos, estuvo en el radar de un 'gigante' como el Bayern Múnich, además del Villarreal en LaLiga.