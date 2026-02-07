Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 19 de la Liga Endesa de baloncesto

La jornada contará con dos partidos menos a causa del choque que deben disputar Gran Canaria y Baskonia para dilucidar el último cruce de la Copa del Rey

Jornada anómala, pero no menos emocionante, la que nos toca vivir este fin de semana en la Liga ACB con la 19ª fecha, la cual tiene ya un ojo puesto en la Copa del Rey; eso sí, antes tocará disfrutar de partidos emocionantes como el Jovuntut - Valencia Basket, muy importante por la zona alta.

Así es. La Penya no está pasando por su mejor momento y necesita apretar los dientes para no seguir perdiendo puestos en la clasificación. Para ello confían en que Ricky Rubio recupere la frescura de principios de temporada, ya que es el termómetro del equipo.

Del resto de la jornada tampoco se pueden quedar sin mención el Barça - Basquet Girona, en el cual los de Xavi Pascual intentarán retomar la buena senda en la competición doméstica tras su triunfo en la Euroliga, ni un San Pablo Burgos - La Laguna Tenerife en el que los canarios pueden asestar un golpe muy duro a unos burgaleses que desean agarrarse a la permanencia.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado -en este caso cinco- en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán, pero en esta ocasión han optado por emitir el Hipos Lleida - BAXI Manresa.

Horario y dónde ver por TV la jornada 19 de la Liga Endesa

Sábado 7 de febrero de 2026

San Pablo Burgos - La Laguna Tenerife. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Unicaja - MoraBanc Andorra. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Río Breogán - UCAM Murcia. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 8 de febrero de 2026

Hipos Lleida - BAXI Manresa. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Joventut - Valencia Basket. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal TV3, Dazn, Movistar y Orange.

Real Madrid - Covirán Granada. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Barça - Basquet Girona. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Dreamland Gran Canaria - Surne Bilbao Basket. Aplazado al 18 de febrero.

Baskonia - Casademont Zaragoza. Aplazado al 1 de abril.

*Ambos aplazamientos se deben a que Gran Canaria y Baskonia juegan entre sí para dilucidar los cruces de la Copa del Rey.