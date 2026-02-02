Así queda la clasificación de la Liga ACB tras la paliza del Valencia Basket en la jornada 18

Espectacular jornada la de este fin de semana en la Liga Endesa con un conjunto taronja desatado, la crisis del Barça y un Covirán Granada que se aleja del milagro

La 18ª jornada de la Liga ACB no ha decepcionado lo más mínimo, ya que no han faltado las actuaciones estelares, las sorpresas y alguna remontada para que la emoción recorriese los nueve pabellones que alumbraron una fecha más de la competición nacional.

Empezando por la gran fiesta, Valencia Basket despejó todos los fantasmas que le acechaban metiendo hasta 101 puntos a un Hiopos Lleida que no pudo más que aguantar el chaparrón a la espera de su siguiente compromiso. En cuanto a los taronja, estos se asientan en la segunda posición de la Liga Endesa gracias al inesperado tropiezo del Barça.

Así es. El conjunto blaugrana vive su peor momento desde el regreso de Xavi Pascual y suma ahora tres derrotas consecutivas –dos de ellas en la competición doméstica–. En cuanto a la última, en cancha de UCAM Murcia, los catalanes se vieron sorprendidos por la reacción en el último cuarto de los universitarios, que remontaron hasta cantar victoria por 84-83.

Dejando ya una parre alta de la clasificación en la que el Real Madrid es líder destacado con un balance de 16-2, por ahora tenemos una nueva debacle del Covirán Granada, que recibió un serio correctivo en casa por parte de Río Breogán (64-83) para seguir con una sola victoria y quedar ya a cuatro de la salvación, puesto que MoraBanc Andorra sumó un importantísimo triunfo frente a Dreamland Gran Canaria por 94-78. Por cierto, Kendrick Perry, de Unicaja, fue el mejor jugador de la jornada.

Resultados de la jornada 18 de la Liga ACB 2025-2026

Covirán Granada 64-83 Río Breogán

MoraBanc Andorra 94-78 Dreamland Gran Canaria

Surne Bilbao 80-76 Joventut Badalona

Bàsquet Girona 77-71 Recoletas Salud San Pablo Burgos

BAXI Manresa 92-98 Unicaja

Real Madrid 99-78 Casademont Zaragoza

Valencia Basket 101-65 Hiopos Lleida

La Laguna Tenerife 89-85 Kosner Baskonia

UCAM Murcia 84-83 Barça

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 18

1. Real Madrid 16 - 2 (+185)

2. Valencia Basket 14 - 4 (+256)

3. Barça 12 - 6 (+130)

4. UCAM Murcia 12 - 6 (+104)

5. Unicaja 12 - 6 (+63)

6. Kosner Baskonia 11 - 6 (+84)

7. La Laguna Tenerife 11 - 7 (+58)

8. Joventut Badalona 10 - 8 (+39)

9. Surne Bilbao Basket 10 - 8 (-14)

10. Bàsquet Girona 9 - 9 (-67)

11. Río Breogán 8 - 10 (-33)

12. Hiopos Lleida 8 - 10 (-100)

13. BAXI Manresa 7 - 11 (-127)

14. Dreamland Gran Canaria 6 - 11 (-77)

15. Casademont Zaragoza 6 - 12 (-90)

16. MoraBanc Andorra 5 - 13 (-127)

17. Recoletas Salud San Pablo Burgos 3 - 15 (-96)

18. Covirán Granada 1 - 17 (-188)