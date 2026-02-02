Unicaja hace oficial el fichaje de Justin Cobbs

La entidad de la Costa del Sol refuerza el puesto de base con el veterano jugador estadounidense, al cual se han enfrentado en la Champions League de la FIBA

Punto y final a la búsqueda de un base por parte de Unicaja Málaga. La escuadra española ha cerrado la contratación del jugador estadounidense con pasaporte montenegrino Justin Cobbs, quien firma por lo que resta de temporada procedente del Mersin Sports Club turco con la idea de sustituir a Alberto Díaz, lesionado para más de un mes; informa la entidad de la Costa del Sol.

En cuanto al jugador con el que contarán a partir de ahora los andaluces, se trata de un point guard de 34 años y 1.91 metros de estatura, y cuya eficacia ya está más que probada, ya que disputando la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) de la FIBA se ha ido a un promedio de 9.9 puntos, 3.1 asistencias y 8.9 de valoración, mientras que en la Liga turca sus números han sido de 10.6 puntos, 3.6 asistencias y 9.1 de valoración.

Con la intención de que se adapte cuanto antes a la dinámica del equipo entrenado por Ibon Navarro, Cobbs llegará este lunes a Málaga y pasará el pertinente reconocimiento médico. Tras ello, debería incorporarse a los entrenamientos casi de manera inmediata.

Justin Cobbs, una pieza conocida en el vestuario de Unicaja

Lo que está claro es que el fichaje de Cobbs cumple con varias premisas, experiencia en la competición europea BCL y conocimiento del Unicaja y su ecosistema, porque de hecho hay jugadores de la plantilla cajista con los que compartió equipo, como el pívot David Kravsh en su etapa NCAA en las filas de la Universidad de California (2011-2014).

También estuvo con el alero bosnio Nihad Djedovic, en el Bayern Múnich (2015-16), y el base estadounidese Kendrick Perry, en el Buducnost (2021-22), algo que puede facilitar su adaptación rápida al Unicaja. Además, Cobbs sabe lo que es jugar en el ambiente del Palacio Martín Carpena, ya que lo hizo con el Cedevita, el Buducnost y esta misma temporada con el Mersin Sports Club de Turquía.

Tercera contratación de Unicaja con la campaña empezada

Empujado por un contexto desfavorable, son ya tres los fichajes que ha hecho el Unicaja comenzada la competición por la lesión de David Kravish y ahora de Alberto Díaz, ya que antes de la llega de Cobbs, dos compatriotas, el pívot Augustine Rubit y el escolta Chase Audige, se comprometieron con el club malagueño.