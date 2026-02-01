Alcaraz - Djokovic en directo: partido de Carlos Alcaraz en la final del Open de Australia hoy en vivo online

El Open de Australia llega a su fin y lo hace con un partido inesperado, el que va a enfrentar a Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, quien tras ganar a Jannik Sinner ha hecho que vaya a haber nuevo rey de Melbourne tres años después

Muy buenos días y bienvenidos a uno de esos días de tenis que se van a recordar para siempre, la final del Open de Australia 2026 entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic .

Después de vivir este viernes uno de los mejores días de tenis que se recuerden, el resultado es este duelo que puede coronar a Carlos Alcaraz como el ganador más joven del Grand Slam -los cuatro grandes- o a Novak Djokovic como la primera persona en conquistar 25 .

Carlos Alcaraz logró ante Alexander Zverev una de las victorias de su vida , en un partido que tenía encarrilado, pero en el tercer set empezó a sufrir unos fuertes calambres que le hicieron padecer una agonía, hasta que en el quinto set, cuando el alemán sacaba para ganar, comenzó una remontada que acabó tras 5 horas y 27 minutos de lucha y que le ha llevado a estrenarse en una final en Melbourne .

Novak Djokovic hizo una hazaña de incluso mayor calibre , ganando al campeón de los dos últimos años, un Jannik Sinner que cayó en las redes del 'Goat', en una batalla definida en cinco sets y en la que se vio un tenis de un nivel antológico.

El tenis nos ha regalado este domingo uno de esos momentos que bien vale el adjetivo de histórico. Carlos Alcaraz buscando cerrar el Grand Slam y ser el jugador más joven en conquistarlo a sus 22 años, o por el contrario, Novak Djokovic ganando su 25º grande y convertirse así en la persona más Grand Slams de siempre. Sea lo que sea, este 1 de febrero va a estar para siempre en el recuerdo como uno de esos días que se recordarán al final de las carreras de ambos. Y todo ello de forma más que inesperada después de lo que vimos hace 48 años.

Carlos Alcaraz logró ante Alexander Zverev una de las victorias de su vida, en un partido que tenía encarrilado, pero en el tercer set empezó a sufrir unos fuertes calambres que le hicieron padecer una agonía, hasta que en el quinto set, cuando el alemán sacaba para ganar, comenzó una remontada que acabó tras 5 horas y 27 minutos de lucha y que le ha llevado a estrenarse en una final en Melbourne. Enfrente, Novak Djokovic, que hizo una hazaña de incluso mayor calibre, ganando al campeón de los dos últimos años, un Jannik Sinner que cayó en las redes del 'Goat', en una batalla definida en cinco sets y en la que se vio un tenis de un nivel antológico. Y ahora los dos se van a enfrentar por la corona.