Rune critica el dominio de Alcaraz y Sinner: ''El tenis se ha vuelto aburrido''

El tenista danés habló sobre su lesión y sobre el dominio actual de los dos primeros del ranking ATP, estando seguro de que podrá con ellos

Holger Rune aún se está recuperando de su lesión en el tendón de Aquiles, que le ha hecho alejarse durante un tiempo de las pistas. La fecha de su vuelta aún sigue en el aire, dejando claro en el podcast Tales From Tennis que no será ''antes de la gira de hierba'' y fija como objetivo poder competir contra Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los nombres dominantes en el tenis mundial.

Rune ve aburrido el dominio de Alcaraz y Sinner

Si algo está claro es que el murciano y el italiano han evidenciado que actualmente son los que se lo llevan todo. Para muestra, un botón: llevan dos años repartiéndose los cuatro Grand Slams de la temporada y este año Carlos Alcaraz se quedó con el Open de Australia y Sinner el Indian Wells. Unos resultados que ya se pueden casi que intuir, tal y como explica Holger Rune: ''Con solo dos chicos jugando finales y ganando todo se vuelve aburrido, honestamente. Creo que se necesita que haya más chicos para desafiarlos, no solo en un torneo sino consistentemente''.

''Sé que puedo hacerlo y cada vez que salgo a la pista contra ellos sé que tengo una oportunidad de vencerlos. También sé que ambos se sienten incómodos al enfrentarme, así que es una motivación extra para mí'', comentaba Rune, listo para plantar cara a Alcaraz y Sinner.

Su ambicioso objetivo

Aunque señaló con el dedo a Carlitos y a Jannik, tampoco puede negar que su ''objetivo se mantiene exactamente igual'' que antes de la lesión: ''Ganar Grand Slams y estar en lo más alto del tenis mundial. Eso sí, mi primer objetivo ahora mismo es regresar de la lesión, volver a empezar y buscar el nivel de tenis que sé que puedo alcanzar. Conozco plenamente el tipo de jugador que quiero ser cuando vuelva a disputar un torneo, y estoy emocionado por salir ahí de vuelta. Ya he hablado con mi fisio sobre cómo me voy a sentir en el calentamiento previo, en mi primer partido: estaré emocionado, pero también muy nervioso. Será un momento muy emotivo''.

''Es difícil decir de forma clara, porque la marca de tiempo podría variar. Podría ser a finales de temporada, podría darme tiempo a volver en la gira de hierba. Digamos que mi vuelta será en ese periodo de tiempo. Todo depende de cuánto tiempo necesito para completar mi recuperación. Además, una vez esté listo necesitaré muchísimo entrenamiento antes de sentirme cómodo con mi tendón, diría que un mes entero entrenamiento al 100% antes de volver a competir'', comentaba Rune sobre su lesión, dejando claro que aún su situación es delicada.