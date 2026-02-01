Alcaraz gana el Open de Australia a Djokovic y ya tiene su pasaporte a la historia del tenis

Carlos Alcaraz ha superado a Novak Djokovic en una gran final del Open de Australia y se convierte así en el jugador más joven de la historia en ganar el Grand Slam, rematando una carrera de leyenda a sus apenas 22 años

Carlos Alcaraz es una leyenda del tenis. Ya lo era pese a su corta carrera, pero desde este domingo ha dado un paso más. Al murciano solo le quedaba el Open de Australia para cerrar el Grand Slam y lo ha hecho ante el más grande, Novak Djokovic, que lo ha llevado al límite, pero al final ha sucumbido ante el empuje de la juventud y el físico del rey del tenis actual en cuatro sets, por 2-6, 6-3, 6-4 y 7-5, en una batalla de tres horas y cuatro minutos. Con esta corona, Alcaraz se convierte en el jugador más joven en cerrar este mítico círculo a sus 22 años y 272 días.

El GOAT lo es por algo

Ante una Rod Laver Arena hasta la bandera, con Rafa Nadal en las gradas y la sensación de que era una de las grandes noches de la historia del deporte de la raqueta, en esas condiciones no hay edades que valgan y Novak Djokovic lo ha demostrado. Desde el primer juego ha jugado bordeando la perfección, con la derecha a un nivel como hacía mucho, al punto de que cada bola flotada del murciano la castigaba sin compasión; el saque perfecto y haciendo lo que quería con el número 1 del mundo en cada punto largo; tanto que este llegó a confesarle a su banquillo que era imposible. Con ese caldo de cultivo y un break en el cuarto juego, puso la directa hacia la primera manga un Djokovic que remató con otro quiebre en el octavo juego para poner el 6-2, con una contundencia que ni Alcaraz ni nadie podía esperar.

Con semejante exhibición inicial, la balanza viró a lo grande hacia el serbio, pero si algo tienen los Grand Slams son los cinco sets y este domingo en Melbourne iba a ser un factor. El incontestable nivel de Nole comenzó poco a poco a bajar y al final Alcaraz abrió la puerta con un break tempranero a la primera oportunidad, comenzando a ver la luz tras más de media hora a merced del serbio. Tuvo que salvar una oportunidad de quiebre para confirmarlo, pero tras hacerlo puso la directo y encontró de nuevo las rendijas en el juego de Djokovic, muchísimo más errático, menos intenso y al final el murciano le devolvió el golpe con el mismo marcador.

El mejor Alcaraz logra virar el partido

El inicio del tercer parcial mostraba a un Djokovic más cabizbajo, quizá por el físico o quizá por que algo ya no estaba tan bien, mientras que Alcaraz cada vez jugaba más suelto. El de Belgrado tuvo un conato de mejora y comenzó de nuevo a encontrar más profundidad y acierto. Sin embargo, duró hasta el quinto juego, ahí Alcaraz restó mejor y de nuevo volvieron los errores del balcánico, que permitieron una ventaja que fue insalvable. Desde ese momento Carlos dominó cada turno de servicio con mucha solvencia, cercenando las opciones de un Nole cabizbajo a base de piernas, pues cada conato de remontada lo salvaba a base de defensas portentosas, y en el noveno juego, dio la puntilla con otro break para colocarse a un set de la gloria.

Con todo el camino hecho, quedaba rematarlo y en el inicio del cuarto parcial lo tuvo en su mano, pero desaprovechó las seis bolas de rotura que tuvo en el primer turno de saque de Djokovic, que tras salvar semejante problema, se vino arriba. A partir de ahí la igualdad volvió y aunque Carlitos siguió a su ritmo, defendiendo todo y muy suelto, volvió el mejor Nole, aunque ya no tan dominante como en el inicio del partido. El punto de inflexión llegó en el octavo, cuando el serbio gozó de una bola de break que no aprovechó. Esta fue su última gran oportunidad, pues desde ahí Carlos mejoró y al final, en el 12º juego, llegó el final. Un break para rematar la final con un 7-5 y acabar por los suelos, llorando por entrar en la historia del tenis y felicitado por su rival, que, en una muestra más de su clase, le abrazó en una suerte de traspaso de poderes en el olimpo tenístico que él mismo preside.