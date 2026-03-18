Sabalenka no elude el enfrentamiento directo: "Su comentario fue ridículo; es triste comprobar que solo les importa vender"

La número 1 del tenis mundial no se corta a la hora de responder a Salah Talak, director del WTA 1000 de Dubái, quien prácticamente la acusó de mentir para no acudir finalmente al torneo

Aryna Sabalenka no suele andarse con rodeos. La ganadora de cuatro Grand Slams está viviendo un gran momento en su carrera profesional; sin embargo, sigue sin poder olvidar lo ocurrido en el Masters 1000 de Dubái, donde finalmente no participó para terminar siendo acusada de fingir lesiones como excusa.

Tal cual suena. El director del WTA 1000 de Dubái, Salah Talak, no se cortó a la hora de señalar durante a la bielorrusa y a Iga Swiatek, quienes se dieron de baja del mencionado torneo días antes de que este comenzase. Lejos de contemporizar, este apremia al circuito a que saque el látigo en casos así para evitar que se repitan.

"Los motivos de su retirada fueron un tanto extraños. Iga dijo que no estaba preparada mentalmente para competir, mientras que Sabalenka afirmó tener algunas lesiones leves. Creo que debería haber un castigo más severo para las jugadoras, no solo multas, sino también la pérdida de puntos en el ranking", comentó pidiendo sanciones más duras para estos casos.

Las duras palabras de Aryna Sabalenka

Ya con pleno conocimiento de las declaraciones del mencionado, Sabalenka ha aprovechado la previa del Miami Open para responder de manera tajante, dejando incluso en el aire la posibilidad de no regresar al campeonato que se disputa en Dubái.

"Es bastante triste comprobar que los directores de los torneos y los torneos en general no nos protegen como jugadoras. A ellos solo les importa vender entradas, sus números y nada más. Su comentario fue ridículo. No sé si quiero volver a jugar allí después de eso. Para mí, es demasiado", sentencia.

Un calendario marcado para estar en plena forma

Pese a que en su momento ya dio las pertinentes explicaciones sobre su ausencia tanto en Doha como en Dubái, Sabalenka ha tenido a bien recordar que todo se debe a un control de esfuerzos para llegar de la mejor manera posible a los torneos más importantes del circuito.

"Al comenzar esta temporada, decidimos priorizar mi salud y asegurarnos de tener pequeños huecos en el calendario donde pueda descansar, recargar energías, entrenar y estar mejor preparada para los torneos más importantes. Siento que la planificación se está volviendo una locura y creo que por eso vemos a tantas jugadoras lesionadas, siempre vendadas y sin ofrecer partidos de la mejor calidad, porque es casi imposible", finaliza.