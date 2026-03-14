Sabalenka y Rybakina tendrán la revancha por Indian Wells

Tras jugar la final del Open de Australia hace unos meses, Aryna Sabalenka y Elena Rybakina volverán a verse las caras con la corona de Indian Wells en juego, donde la bielorrusa buscará vengarse de lo sucedido en Melbourne

El WTA 1000 de Indian Wells sigue avanzando y ya está llegando a su final, pues apenas quedan dos tenistas en liza y ambas son las mismas que pelearon a inicio de año por el Open de Australia, Aryna Sabalenka y Elena Rybakina. Las dos mejores del ranking en una final sobre el papel insuperable, con el extra de ver a Sabalenka con sed de revancha, pues en Melbourne la kazaja le pasó por encima. Tras ganar, respectivamente, a Linda Noskova y Elina Svitolina, ahora tendrán un día de descanso que les va a permitir llegar frescas al domingo para pelear por la corona.

Sabalenka impone su ley

La bielorrusa se impuso este viernes por 6-3 y 6-4 a la checa Noskova, número 14, y ya está en su la tercera final de su carrera en el WTA 1.000 de Indian Wells, una nueva oportunidad para levantar al cielo el título después de que Mirra Andreeva, en 2025, y Rybakina, en 2023, le negaran la victoria en la final. Este viernes solventó su semifinal en una hora y 28 minutos contra una Noskova a la que ya había ganado en el único precedente, disputado en 2023 en Adelaida. Impuso su mayor experiencia en estos escenarios desde el primer momento y tomó en pocos minutos una ventaja 5-1 que le abrió el camino hacia el primer set, que se llevó finalmente 6-3 tras perder el único turno al saque de su partido.

Después volvió a ser agresiva al comienzo de la segunda manga y logró el quiebre en el primer turno de Noskova. A pesar de eso, la checa tuvo el mérito de luchar hasta el final, pese a tener que defender otras tres bolas de rotura, pero al resto no fue tan dominante. Así que finalmente, Sabalenka hizo valer el 'break' inicial con su potente servicio, y sentenció el pase de ronda con una potente derecha para el definitivo 6-4.

Rybakina, con sufrimiento

La kazaja triunfó en la segunda semifinal por 7-5 y 6-4 contra Svitolina, número nueve del mundo y buscará otro gran título tras el logrado en Australia. La de este domingo será la segunda final de Rybakina en el cemento californiano en cinco participaciones. Fue campeona en 2023, cuando también ganó a Sabalenka en la final, además de cuartofinalista en 2022. Peleará por el que sería su tercer título WTA 1.000 después del mencionado Indian Wells de 2023 y de Roma 2023.

Y eso que en el desierto de Coachella necesitó emplearse a fondo para eliminar a la ucraniana, una de las jugadoras más en forma del circuito, que llegaba a California con 19 victorias en su bolsillo, la que más este curso, además de eliminar a Iga Swiatek en los cuartos de final, otro gran resultado tras la final alcanzada en Dubai a finales de febrero. Y demostró carácter ante Rybakina, al anularle hasta dos bolas de partido, pese al tenis potente de su rival, antes de rendirse en una hora y 46 minutos. Al final Rybakina pudo celebrar el pase de ronda casi 20 minutos después de tener su primera bola de partido, con 5-1 en el luminoso y dejando sin remontada a su oponente.