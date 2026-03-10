Alcaraz - Rinderknech en directo: partido de tercera ronda de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 Indian Wells

Sigue el minuto a minuto del partido entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech en el primer Masters 1000 de la temporada celebrado en California

Hoy toca trasnochar -o madrugar, según como se quiera mirar- para disfrutar del el partido de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Indian Wells. Ya queda menos para poder disfruta r por segunda vez esta temporada de un partido entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech.

El partido comenzará no antes de las 2:00 de la mañana, por lo que aún queda un rato para poder ver en acción al número 1 del mundo. Dejamos a continuación todos los detalles para poder ver el partido:

Carlos Alcaraz llega a este duelo con un pleno de cinco victorias ante un Arthur Rinderknech que siempre vende cara su derrota. Desde aquel primer cruce en el US Open de 2021 hasta el reciente precedente en Doha hace apenas unas semanas, el murciano ha demostrado una superioridad constante pero trabajada. Aquí puedes revisar todas las veces que se han visto las caras el murciano y su rival de hoy:

El francés es un rival rocoso que acostumbra a llevar los sets al límite, como demuestran las cuatro muertes súbitas disputadas en sus enfrentamientos previos. Hoy Alcaraz parte como favorito para mantener su racha impecable, aunque el guion histórico invita a no relajarse ante el empuje y el servicio del tenista galo.

Si Carlitos tumba a Rinderknech otra vez, y ya irían seis victorias con la de hoy, el miércoles podría cruzarse en octavos con el primo de su rival actual. Se trata de Valentin Vacherot, que viene pisando fuerte tras ganarle el primer set a Casper Ruud por un claro 6-3. El monegasco está opositando con fuerza para citarse con el español en la siguiente ronda si Alcaraz cumple con su parte del trabajo hoy en la pista.

Fuera Fritz, De Miñaur y Bublik. Djokovic tampoco se libró del susto y tuvo que irse al tercer parcial contra Kovacevic para sellar su pase. El serbio se verá las caras en la siguiente ronda con Jack Draper, que defiende el título en Indian Wells.

Su dominio en cemento exterior es total, sumando un registro de 31-0 desde que Goffin le ganara en Miami 2025. Ha pasado casi un año desde aquel tropiezo. Mientras tanto, en la pista principal donde se espera el duelo contra Rinderknech, Iga Swiatek ya ha tomado ventaja. La polaca le ha ganado la primera manga a Maria Sakkari con un marcador de 6-3.

La travesía de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Indian Wells 2026 ha comenzado con la fuerza de un huracán. Tras saltarse el primer trámite del cuadro gracias a su inmejorable posición en el ranking, el murciano aterrizó en la pista central con una autoridad que dejó sin opciones a Grigor Dimitrov. El marcador, un rotundo 6-2, 6-3, no selo refleja la superioridad técnica de Carlitos, sino también un estado de gracia físico que parece no encontrar fisuras en este inicio de temporada.

Sin embargo, en el tenis no hay tiempo para celebraciones prolongadas. El cuadro principal ya le ha deparado su siguiente obstáculo: el francés Arthur Rinderknech. Este cruce en la tercera ronda tiene un aroma a revancha reciente, ya que ambos se midieron hace apenas unas semanas en la cita de Doha. En aquella ocasión, la victoria cayó del lado español y la estrategia para este nuevo envite en california apunta a ser idéntica, con agresividad desde el fondo y una movilidad eléctrica para neutralizar el servicio del galo.

La meta de Carlos Alcaraz es ambiciosa pero firme. No se trata solo de ganar partidos, sino de recuperar un trono que actualmente custodia Jack Draper, quién defiende el título con uñas y dientes en esta edición. Carlitos sabe que los excesos de confianza se pagan caro, especialmente ante rivales que no tienen nada que perder.