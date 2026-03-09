Medvedev relata lo que vivió en Dubái durante el conflicto en Oriente Medio: ''Me sentía seguro allí''

El ruso ha contado como ha sido llegar hasta el Indian Wells en California, algo que hace una semana parecía imposible cuando se vio atrapado tras el ATP 500 de Dubái

Lo de Daniil Medvedev estos días ha sido un terremoto de emociones. En apenas una semana ha vivido una situación digna de película, ganando el ATP 500 de Dubái y acto seguido, se ha quedado atrapado debido al conflicto bélico de Oriente Medio. Ni él mismo sabía si iba a poder llegar a California debido a la delicada situación que cerró por completo el espacio aéreo de la zona.

Aunque vivió una auténtica odisea, consiguió llegar hasta Estados Unidos casi sin poder entrenar, pero ni se despeinó para arrollar a Alejandro Tabilo en su debut. Además, el ruso quitó hierro al asunto en la rueda de prensa, soltó que se sintió seguro y que si no llega a ser por el Indian Wells, se hubiese quedado allí.

Medvedev no ha tenido margen de entrenar

''Normalmente tienes unos cuatro o cinco días para prepararte aquí, si juegas bien en Dubái, o incluso en Acapulco. Aquí he tenido tres días, lo cual no está mal. No es como si tuviera un solo día y tuviera que jugar. Así que tres días no está mal. Está en el límite, porque hay 12 horas de diferencia con Dubái y nuestro viaje fue más duro que un vuelo directo de Dubái a Los Ángeles. Pero, sinceramente, hoy me he sentido muy bien, lo que significa que el jet lag ha desaparecido y he hecho un buen trabajo, he dormido bien y estoy deseando que lleguen los próximos partidos al 100 %, aunque hoy ya lo estaba'', comentaba, dejando claro que ha superado los achaques del viaje.

Se sentía seguro en Dubái

''Me alojé en uno de los hoteles donde ocurrió algo, por lo que tuvimos que evacuar por la noche con mi esposa. Es como, cómo decirlo, creo que depende del tipo de persona que seas y de la situación en la que te encuentres, así que si estuviera con mis hijos, probablemente estaría más estresado por la situación. Los niños no estaban allí. Estaban en casa, en Mónaco. Así que pensé: ''Bueno, lo importante ahora es cómo llegar a Indian Wells''. Para ser sincero, si no fuera por el tenis, probablemente me habría quedado en Dubái, porque allí me sentía bastante seguro. Quizá me equivoque, pero eso es lo que sentí allí'', comentaba sobre la situación a la que tuvo que enfrentarse.

''Pero para mí, lo importante era: ''Vale, ¿cómo llegamos a Indian Wells y cómo consigo que mi mujer vuelva con los niños a Mónaco?''. Lo conseguimos. Y, de nuevo, eso era lo principal, porque, por ejemplo, el domingo estábamos en el centro comercial, disfrutando en Dubái. Creo que no estábamos demasiado estresados por la situación en sí, sino más bien por cómo salir de allí'', concluyo Medvedev, que a pesar de las dificultades logró llegar a tiempo para el Indian Wells.