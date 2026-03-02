Las ATP da opciones a los atrapados en Dubai: peligra Indian Wells mientras Rublev y Medvedev se buscan la vida

Varios jugadores de la ATP siguen atrapados en Dubai tras el torneo que acabó el sábado y el circuito les ha dado algunas opciones para salir del país, aunque por ahora Indian Wells parece complicarse cada vez más

La semana pasada tuvo lugar el ATP 500 de Dubai y en él estaba una buena parte de la parte alta de la ATP como paso previo a la siempre vital gira de primavera en pista rápida por Estados Unidos con los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Hasta el emirato se desplazaron jugadores de la talla de Daniil Medvedev, Andrey Rublev o Felix Auger-Aliassime, todo ellos enfrascados en la lucha por el top 10 mundial. Sin embargo, este fin de semana comenzó la operación 'Furia Épica' con la que Estados Unidos e Israel atacaron Irán y el país asiático respondió, lo que ha generado una escalada de tensión en todo Oriente Medio, incluido Dubai.

Jugadores, árbitros, prensa y demás miembros del circuito, hasta un total de en torno a 40 personas, están atrapadas en Dubai y la ATP plantea varios escenarios para salir de allí, principalmente por carretera. Seis horas en coche a Omán, aunque el aeropuerto está cerrado, o 10 horas a Riad, donde el aeropuerto sí está funcionando con relativa normalidad. Aunque eso sí, en ambos casos existe el riesgo de lo que pueda pasar en ese tiempo en ruta, pues la situación es muy volátil ahora mismo.

La recomendación general es de esperar acontecimientos, aunque están trabajando activamente para buscar una solución, que pasa por llegar lo antes posible a algún país donde no haya riesgo. Aunque eso sí, el peligro es real, pues en el conflicto Irán ha alzado la bandera roja, lo que significa que puede lanzar misiles a cualquier punto del planeta y en cualquier momento. Por lo que ahora mismo el tenis -y el deporte en general- han pasado por completo a segundo plano, así que lo más importante es garantizar la seguridad de todos los afectados.

Daniil Medvedev y Andrey Rublev, por su cuenta

Con Indian Wells tan cerca, dos de los grandes nombres del circuito como Andrey Rublev y Daniil Medvedev están desesperados por salir de Dubai y según publica el diario Marca han encontrado un plan de acción para llevarlo a cabo. Su idea pasa por ir en coche hasta Omán, donde les espera un avión privado para trasladarles este martes por la mañana fuera de la zona de conflicto, buscando algún lugar sin peligro relativamente cercano como puede ser Turquía o Armenia y desde ahí marchar hasta California, donde viernes o sábado arranca su participación en Indian Wells.