Cristina Bucsa acaba la semana de su vida reinando en Mérida

Cristina Bucsa no llegaba al WTA 500 de Mérida en su mejor momento del año, sin embargo, la jugadora cántabra ha hecho una semana perfecta, levantando la corona tras ganar la gran final a la polaca Magdalena Frech

La semana de su vida, eso es lo que ha vivido Cristina Bucsa estos días en el WTA 500 de Mérida. La jugadora española, que llegaba al evento mexicano como la número 63 del tenis mundial, ha hecho un tenis perfecto de principio a fin hasta culminar a lo grande, superando en la gran final a la polaca Magdalena Frech para levantar el título más importante -y el primero- de su carrera. Tras ganar a Jasmine Paolini en la semifinal tenía una oportunidad de oro y no la ha desaprovechando, pues pese a ceder su primer set del evento, ha sido más fuerte que su rival para rematar el trabajo.

La española vivió una montaña rusa en la final, terminando el duelo en tres sets por 6-1, 4-6, 6-4 para ganar su primer cetro como tenista profesional. Bucsa fue superior en el arranque de la final y aunque acusó la presión de tener que cerrar el partido en segundo set y bajó sus prestaciones, se recuperó y ganó el torneo para saltar al lugar 31 de la clasificación mundial, el mejor de su vida que la coloca como la española número uno. Tanto que tras el duelo no pudo esconder su emoción: "Ha sido una batalla súper dura y estoy orgullosa de lo que estamos consiguiendo; gracias a la gente de Mérida por apoyarnos. Ha sido una semana increíble para mí".

Una montaña rusa

En el primer set hubo una sola jugadora en la pista, Bucsa, quien comenzó imperial para irse delante 3-0 y no bajó el pistón, pues pese a ceder un saque, logró dos breaks en los juegos quinto y séptimo para ganar por 6-1. Aunque ahí, cuando parecía estar en un momento complicado, la polaca comenzó la segunda manga con un cambio de actitud y fue ella la que quebró dos veces consecutivas para tomar ventaja de 3-0. Ahí lucía este segundo set como una copia en del primero; pero al revés, pero la española subió algo el nivel, solo que no le dio para recuperar toda la desventaja y Frech puso el 6-4, dejando todo para el tercer set.

En el momento decisivo de nuevo emergió la Bucsa dominante de toda la semana y tuvo premio con un break que la catapultó al 4-1, una ventaja que mantuvo y que aunque vio cercenada por una rotura de la polaca, resistió y al resto cerró el partido y el torneo con un 6-4. Esta victoria impulsa a la de Torrelavega a una posición en la que no había estado jamás, rozando el top 30 de la WTA.