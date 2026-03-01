30 aniversario

Indian Wells 2026 | Todos los cabezas de serie con Alcaraz, Sinner, Djokovic, Sabalenka y Swiatek

El primer Master 1000 de la temporada inaugura esta categoría en el circuito ATP este curso tanto masculino como femenino, celebrado tras el Abierto de Australia

Carlos Alcaraz en el Indian Wells 2025Imago

María MatitoMaría Matito 3 min lecturaSin comentarios

Todo está listo para el Indian Wells, otro de los grandes asaltos de la temporada que reunirá a las mejores raquetas del mundo del 4 al 15 de marzo. Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka parten con el cartel de favorito, pero la batalla será total. Con el regreso de Djokovic, un Sinner que está en horas bajas y el hambre de Iga Swiatek, seguro que podremos vivir más de un duelo interesante.

Orden cabezas de serie masculinas del ATP Master 1000 Indian Wells 2026

Se viene un torneo intenso para los favoritos, ya que en esta ocasión los enfrentamientos entre los mejores pueden comenzar desde la tercera ronda. De hecho, el vigente campeón Jack Draper podría verse las caras con Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Novak Djokovic. Este es el orden de los cabezas de serie para este ATP Masters 1000:

  1. Carlos Alcaraz
  2. Jannik Sinner
  3. Novak Djokovic
  4. Alexander Zverev
  5. Lorenzo Musseti
  6. Álex de Miñaur
  7. Taylor Fritz
  8. Ben Shelton
  9. Félix Auger-Aliassime
  10. Alexander Bublik
  11. Daniil Medvedev
  12. Jakub Mensik
  13. Casper Ruud
  14. Jack Draper
  15. Flavio Cobolli
  16. Karen Khachanov
  17. Andrey Rublev
  18. Alejandro Davidovich
  19. Francisco Cerúndolo
  20. Luciano Darderi
  21. Fraces Tiafoe
  22. Jiri Lehecka
  23. Tommy Paul
  24. Valentin Vacherot
  25. Learner Tien
  26. Arthur Rindeknech
  27. Cameron Norrie
  28. Brandon Nakashima
  29. Tomás Martín Etcheverry
  30. Arthur Fils
  31. Corentin Moutet
  32. Ugo Humbert

Orden cabezas de serie femenina del ATP Master 1000 Indian Wells 2026

El Indian Wells no dará tregua a las grandes espadas del circuito WTA. Aryna Sabalenka e Iga Swiatek aterrizan en el torneo con el interrogante de su falta de rodaje, una debilidad que podrían pagar caro ante Eala, Kostyuk u Ostapenko con las que pueden verse las caras en al tercera ronda. El horizonte se oscurece en octavos, donde figuras en racha como Muchova o la peligrosidad de Keys y Osaka entran en juego, al igual que Mirra Andreeva, actual defensora del título con la que pueden encontrarse en cuartos. Una semana de gran tensión donde el trono femenino estará muy reñido.

Estas son las cabezas de serie, a al espera que la campeona de Mérida altere la lista. El duelo se disputará esta madrugada entre la española Cristina Bucsa y la polaca Magdalena Frech:

  1. Aryna Sabalenka
  2. Iga Swiatek
  3. Elena Rybakina
  4. Cori Gauff
  5. Jessica Pegula
  6. Amanda Anisimova
  7. Jasmine Paolini
  8. Mirra Adreeva
  9. Elina Svitolina
  10. Victoria Mboko
  11. Ekaterina Alexandrova
  12. Belinda bencic
  13. Karolina Muchova
  14. Linda Noskova
  15. Madison Keys
  16. Naomi Osaka
  17. Clara Tauson
  18. Iva Jovic
  19. Liudmila Samsonova
  20. Diana Shnaider
  21. Elise Mertens
  22. Anna Kalinskaya
  23. Quiwen Zheng
  24. Emma Raducanu
  25. Emma Navarro
  26. Jelena Ostapenko
  27. Leylah Fernández
  28. Marta Kostyuk
  29. Maya Jount
  30. Xiyu Wang
  31. Alexandra Eala
  32. Mae Bouzkova
