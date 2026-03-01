Indian Wells 2026 | Todos los cabezas de serie con Alcaraz, Sinner, Djokovic, Sabalenka y Swiatek

El primer Master 1000 de la temporada inaugura esta categoría en el circuito ATP este curso tanto masculino como femenino, celebrado tras el Abierto de Australia

Todo está listo para el Indian Wells, otro de los grandes asaltos de la temporada que reunirá a las mejores raquetas del mundo del 4 al 15 de marzo. Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka parten con el cartel de favorito, pero la batalla será total. Con el regreso de Djokovic, un Sinner que está en horas bajas y el hambre de Iga Swiatek, seguro que podremos vivir más de un duelo interesante.

Orden cabezas de serie masculinas del ATP Master 1000 Indian Wells 2026

Se viene un torneo intenso para los favoritos, ya que en esta ocasión los enfrentamientos entre los mejores pueden comenzar desde la tercera ronda. De hecho, el vigente campeón Jack Draper podría verse las caras con Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Novak Djokovic. Este es el orden de los cabezas de serie para este ATP Masters 1000:

Carlos Alcaraz Jannik Sinner Novak Djokovic Alexander Zverev Lorenzo Musseti Álex de Miñaur Taylor Fritz Ben Shelton Félix Auger-Aliassime Alexander Bublik Daniil Medvedev Jakub Mensik Casper Ruud Jack Draper Flavio Cobolli Karen Khachanov Andrey Rublev Alejandro Davidovich Francisco Cerúndolo Luciano Darderi Fraces Tiafoe Jiri Lehecka Tommy Paul Valentin Vacherot Learner Tien Arthur Rindeknech Cameron Norrie Brandon Nakashima Tomás Martín Etcheverry Arthur Fils Corentin Moutet Ugo Humbert

Orden cabezas de serie femenina del ATP Master 1000 Indian Wells 2026

El Indian Wells no dará tregua a las grandes espadas del circuito WTA. Aryna Sabalenka e Iga Swiatek aterrizan en el torneo con el interrogante de su falta de rodaje, una debilidad que podrían pagar caro ante Eala, Kostyuk u Ostapenko con las que pueden verse las caras en al tercera ronda. El horizonte se oscurece en octavos, donde figuras en racha como Muchova o la peligrosidad de Keys y Osaka entran en juego, al igual que Mirra Andreeva, actual defensora del título con la que pueden encontrarse en cuartos. Una semana de gran tensión donde el trono femenino estará muy reñido.

Estas son las cabezas de serie, a al espera que la campeona de Mérida altere la lista. El duelo se disputará esta madrugada entre la española Cristina Bucsa y la polaca Magdalena Frech: