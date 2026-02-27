El presidente de Serbia rompe el silencio sobre Djokovic: ''No cambiare mis creencias por ninguna estrella''

Aleksandar Vucic habla sobre la marcha del tenista a Grecia debido a las diferencias políticas que tenía con el alto mandatario de su país

El 2026 de Djokovic ha empezado con luces en la pista y sombras fuera de ella. Pese a su gran papel en el Open de Australia, el serbio vive ahora refugiado en Grecia debido a su enfrentamiento con el gobierno de su país. El origen de la fractura reside en el apoyo de Nole a las protestas masivas de finales de 2024, originadas por el trágico derrumbe ferroviario que costó la vida a 16 ciudadanos.

A raíz de su compromiso con los manifestantes, el ex número uno de la ATP sufrió un acoso mediático orquestado desde el poder, lo que acabó empujándolo al exilio en Atenas. En medio de este clima hostil, el presidente Vucic ha decidido romper el silencio con unas polémicas declaraciones sobre el máximo referente deportivo de Serbia.

Vucic distingue lo deportivo de lo político

En la vida hay que separar posturas, y aunque Aleksandar Vucic no esté de acuerdo con las ideas de Djokovic, si que le alabó por ese buen comienzo de temporada llegando a la final del Open de Australia y poniendo en un apuro a Carlitos: ''Apoyo de todo corazón a Djokovic y a todos los que visten la bandera tricolor serbia, y espero con ansias su éxito. Ante Sinner demostró algo increíble. Es el más grande de esta época en un deporte difícil y exigente. Es mucho más que una felicitación; representa a su país con dignidad y lo populariza''.

Pero eso sí sus ideales políticos no han cambiado. Ni los de uno ni los de otros, ya que reveló en esta entrevista para TV Pink que tuvieron una charla, pero que no llegaron a un acuerdo: ''Le dije lo que pensaba, ahora lo diría de forma más dura. No hacia él, sino hacia la situación en la que estábamos. No cambiaré mis creencias bajo la influencia de ninguna estrella del deporte, la actuación o el entretenimiento'', comentaba tajante.

Djokovic mantiene su postura

Fiel a sus principios, Novak ha preferido el exilio antes de ceder ante las presiones de un gobierno que intenta manchar su imagen. Al verse señalado en su propia tierra, el tenista ha buscado refugio en Atenas, donde su presencia es bienvenida y mucho. Aunque el futuro podría traer una reconciliación que permita su regreso a Serbia, hoy la ruptura parece definitiva. Mientras tantos, Djokovic prioriza su tranquilidad y la de su familia, además de sus valores sobre cualquier conflicto político.