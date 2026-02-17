Tsitsipas y la cena con Djokovic que cambió su forma de ver el tenis: ''Saqué lecciones muy valiosas''

Los tenistas se encontraron fuera de la pista y el veterano aconsejó al griego hablando desde la voz de la experiencia

La trayectoria de Stefanos Tsitsipas en los últimos años ha estado llena de altibajos, marcada por una crisis de resultados y, sobre todo, por problemas físicos que lo han llevado al límite mental. Aunque ganó en Montecarlo en 2024, ha tenido sequía de títulos grandes en 2025, levantando solamente el título de Dubai. Tampoco logró brillar en los Grand Slams, con eliminaciones tempranas que minaron su confianza.

Incluso tuvo que enfrentarse al fantasma de la retirada tras sufrir un dolor crónico en la zona lumbar que le impedía competir al 100%. Tras el US Open de 2025, confesó que estuvo dos días sin poder caminar, lo que le hizo plantearse si su cuerpo aguantaría mucho más. Para este 2026 su prioridad no son los trofeos, sino jugar sin molestias. Y quién mejor para aconsejarle en su resurrección que Novak Djokovic.

El encuentro entre Tsitsipas y Djokovic

Debido a las protestas estudiantiles en Serbia que exigían justicia y transparencia tras el colapso de una estación de trenes en Novi Sad y que Djokovic apoyó. Fue por esto que el serbio tuvo que abandonar el país tras ser acusado de traición. Desde entonces, esta instalado en Glyfada, una zona exclusiva de Atenas junto a su mujer y sus hijos. Fue en este contexto en el que se encontraron, poco después de la mudanza al país heleno.

En el podcast What's the Call el ateniense confesó que estuvieron más de dos horas en una cena privada, en la que pudo aprender mucho del serbio: ''Obviamente le invité a una cena, tuvimos una noche genial que se alargó durante más de dos horas. Tenía mucha curiosidad y muchas ganas de aprender de él. Quiero aprender de verdad sobre su carrera, sobre los aprendizajes que ha obtenido a lo largo de su trayectoria, sobre sus inquietudes a nivel de salud, todas las cosas que él hace. Por suerte, hubo muchísimas lecciones valiosas y mucha información fantástica que saqué de aquella cena. Novak es un tipo muy interesante con quien conversar a un nivel profundo. Me lo pasé muy bien con él''.

La cena tuvo lugar en un exclusivo restaurante de la Riviera Ateniense, en una reunió privada de las que se filtraron algunas fotos captadas por otros comensales. Pero lo que realmente importa es el valor simbólico del encuentro, que se interpretó como el apoyo público de Djokovic a Tsitsipas cuando este coqueteaba con la retirada. Sin duda, un mentor y ejemplo para los jugadores más jóvenes.