Tsitsipas cambia de arma para salir del pozo

Después de un 2025 para el olvida y en uno de los momentos más duros de su carrera, Stefanos Tsitsipas ha dado un cambio drástico en su carrera, abandonando Wilson para cambiar de raqueta a sus 27 años, firmando por Babolat

Stefanos Tsitsipas ha tenido este 2025 uno de los peores, o quizá el peor año de su carrera. El griego ha caído, entre lesiones, derrotas y malos tramos del curso, fuera de los 30 mejores del mundo. Un drama para alguien que hace muy poco peleaba en finales de Grand Slam. De hecho, la única buena noticia de este curso llegó con su victoria en el ATP 500 de Dubai. Allí el griego usó una raqueta diferente a la que acostumbraba, pues era totalmente negra, luciendo el logotipo de Wilson, su patrocinador, pero que no parecía uno de sus modelos. De hecho no lo era, pues usaba una Babolat Pure Aero.

Con ella jugó gran parte del año, aunque en el final del mismo volvió a usar su Wilson Blade 98, sin embargo, ahora en la pretemporada llegaba el momento de elegir con que iba a jugar desde ahora, si continuar con la marca estadounidense o por el contrario buscar algo diferente. Y finalmente será esta última opción la elegida, pues tras muchas pruebas, el ateniense ha optado por la Babolat Pure Aero 98, que será el arma que usará desde ahora. Una noticia que sorprende por lo inusual, pero que le puede ayudar y su mucho a su juego, permitiéndole agregar más efecto a la bola y sobre todo, jugar mucho más suelto.

Babolat, Wilson, Head, Yonex...peleas entre las grandes marcas

El fichaje de Stefanos Tsitsipas por Babolat evoca directamente a la pelea entre las grandes marcas, algo que no suele ser tal, pues es muy complicado que un jugador consolidado cambie de raqueta. Entre los grandes hay de todo, pues pese a la predominancia de Head en el top 10 de la ATP, con Jannik Sinner, Alexander Zverev o Novak Djokovic, hay representantes de todas las marcas importantes. En el caso de Babolat, además del griego, ahora mismo lejísimos de los diez mejores, los grandes exponentes y únicos entre este top, son Carlos Alcaraz y Felix Auger-Aliassime, ambos con la Pure Aero 98.

En el caso de Head, a los tres mencionados se unen Taylor Fritz y Lorenzo Musetti, mientras que con Wilson solo encontramos, en el puesto número 7, a Álex de Miñaur, dejando a Ben Shelton como único representante de Yonex y a Jack Draper como el 'outsider', pues su arma es Dunlop, una marca que cada vez se ve menos. Además de estas también destaca Daniil Medvedev con Tecnifibre. Por otro lado está Prince, perdiendo efectivos aunque aún aguantan algunos nostálgicos como Marcel Granollers, o el caso de Gael Monfils con Artengo.