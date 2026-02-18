Sigue el drama de Paula Badosa: Adiós a Mérida

El calvario de Paula Badosa sigue aumentando y tras tener que retirarse ante Svitolina en Doha, ha ido a más y no estará en el torneo de Mérida para tratar de recuperarse

Hace poco más de un año Paula Badosa estaba entre las 10 mejores del mundo y era una estrella del tenis, dejando atrás un calvario de lesiones, sin embargo, ahora la historia se ha repetido con la misma o mayor virulencia y la de Begur está siendo de nuevo víctima de su propio cuerpo, tanto que después de decir adiós al WTA 1000 de Dubai, ha anunciado que necesita un parón y no estará en el torneo de Mérida.

La española, que el martes se retiró en la segunda ronda del torneo de Dubai en el partido ante Elina Svitolina, ha anunciado que no disputará el torneo de Mérida debido a los problemas físicos que arrastra, complicando aún más su vuelta a la máxima élite. Badosa, que dejó el choque ante Svitolina por una dolencia en la pierna derecha, no termina de encontrar la continuidad en el circuito y acumula ya 38 abandonos.

En esta ocasión, la española ha optado por no jugar en el evento mexicano y así lo ha anunciado en sus redes sociales: "Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Mérida jugando este año. Tenia muchas ganas de jugar delante de vosotros. México siempre se siente como mi segunda casa. Ahora me toca recuperar bien y volver lo mas pronto posible. Gracias a todos por el apoyo".

La jugadora española, que llegó a ser la segunda del mundo y que ahora ha caído al 84º puesto, pretende alcanzar una definitiva puesta a punto física para afrontar el torneo de Indian Wells que comienza a primeros de marzo y que conquistó hace cinco temporadas, en el que ha sido hasta ahora el gran triunfo de su carrera.

Al paso de las críticas

Por culpa de las retiradas de Badosa hay personas que han aprovechado las redes sociales para atacarla, lo que ha colmado la paciencia de la jugadora, que no ha aguantado más, y ha contestado. Una usuaria publicó en X el siguiente mensaje: "Paula Badosa es tan irrespetuosa con el juego que no puede retirarse de todos los torneos". Y la respuesta de la catalana fue más que clara: "No tienes idea de lo que es vivir con una lesión crónica y aun así seguir adelante. Despertarse cada día sin saber cómo responderá el cuerpo, buscando soluciones y luchando por algo que amas y dándolo todo incluso cuando es tan difícil. Créeme, soy la primera que sufre dolor y tiene pesadillas interminables para intentar encontrar soluciones todos los días, y para mí, después de todo, pisar una cancha de tenis, siempre vale la pena".