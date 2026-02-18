Rybakina se une a Badosa en las bajas de Dubai

La gran favorita del WTA 1000 de Dubai, Elena Rybakina, ha acusado los intensos meses de competición en este tramo inicial del año y se ha tenido que retirar en su partido de octavos de final frente a la croata Antonia Ruzic

La gran referencia del tenis femenino en el último tramo de 2025 y el principio de este 2026 ha sido sin duda alguna Elena Rybakina, que tras sumar a sus WTA Finals el Open de Australia, se ha colado en la élite de la WTA. Sin embargo, hasta a ella le está afectando la dureza del calendario, pues lo ha terminado pagando en el WTA 1000 de Dubai, donde se ha tenido que retirar, una baja que se suma a la de, entre otras, la de Paula Badosa, que tampoco pudo completar su partido por lesión.

La kazaja, primera favorita, abandonó este miércoles en octavos de final ante Antonia Ruzic, cuando el partido iba 5-7, 6-4 y 1-0 para la croata. El motivo han sido las molestias derivadas de un resfriado previo al torneo. La reciente ganadora del Open de Australia, que venía de competir en el WTA 1000 de Doha semana pasada, tuvo que rendirse ante la tenista de Orehovica, que alcanza por primera vez en su carrera unos cuartos de final del circuito, un hito de gran nivel para ella pese a que se haya producido por la retirada de su rival, a la que eso sí, estaba plantando mucha cara.

Rybakina se une a una amplia lista de jugadoras retiradas de la competición esta semana. Especialmente dolorosa fue la de Badosa ante Elina Svitolina, la cuál ha llevado a la de Begur a contestar a los 'haters'; además de a la estadounidense Hailey Baptiste o la alemana Ella Seidel.

Anisimova, Gauff, Pegula...mucho nivel en Dubai

La retirada de Rybakina, sumado a las ausencias de Iga Swiatek y Aryna Sabalenka, ambas acusando la dureza del calendario en este tramo del curso, deja en cuadro al torneo dubaití, más allá de que el nivel sigue siendo muy alto y por ahora siguen cumpliendo el resto de principales favoritas. Tanto que tras la jornada de este miércoles, los emparejamientos para los cuartos de final son Ruzic contra la ucraniana Elina Svitolina, séptima favorito; la danesa Clara Tauson, 12ª, contra la estadounidense Jessica Pegula, cuarta cabeza de serie; así como la rusa Mirra Andreeva, 5ª contra la estadounidense Amanda Anisimova, la segunda favorita y la que más ranking tiene de cuantas quedan con vida.

Mientras que Coco Gauff, tercera en discordia, superó en uno de los grandes partidos de la jornada a la belga Elise Mertens en un vibrante duelo decidido en tres sets y ahora se medirá a quien gane entre la rumana Sorana Cirstea y la filipina Alexandra Eala.