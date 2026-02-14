El tenis español pierde terreno tras el WTA 1000 de Doha

Las españolas retroceden en el ranking tras la final entre Muchova y Mboko de primer WTA 1000 de la temporada

La temporada va avanzando y el WTA 1000 de Doha 2026 ya tiene dueña. Karolina Muchova se lleva el título tras ganar a Victoria Mboko 6-4, 7-5. Un partidazo en el que la checa dio todo de sí, aunque no logró entrar en el Top 10 por los pelos. Eso sí, a las que no les ha venido bien ha sido a las españolas, que se encuentran en un apuro curioso.

No es un buen día para las tenistas españolas

El ranking se vuelve a actualizar, pero esta vez las españolas no han salido bien paradas. Las tres pesos pesados que representan en el Top 100 a nuestro país han perdido posiciones respecto a la actualización del lunes anterior. Jessica Bouzas sigue estando por delante, con el puesto 48. Cristina Bucsa cae hasta el 62 y Paula Badosa hasta el 70, no siendo un mal resultado pero sí peor que hace unos días.

Un poco más abajo, en el puesto 131 se encuentra Kaitlin Quevedo, quizá la menos conocida de las cuatro. Una promesa de 19 años nacida en Florida pero de padre canario, nacionalizada hace un par de años y compitiendo por España.

Así queda el Top 10 tras el WTA 1000 de Doha

Karolina Muchova escaló hasta el puesto número 11, rozando con la punta de los dedos el tan ansiado Top 10. Lo que si que se ha llevado es el segundo título individual de su carrera seis años después, debutando también como campeona en un torneo WTA. La que está de enhorabuena es Victoria Mboko, que a pesar de quedarse con la plata, ha logrado entrar en el Top 10 a sus 19 años.

Cori Gauff sube también una posición, colocándose en el cuarto puesto, Pegula también, yendo justamente por detrás. Aryna Sabalenka sigue reinando en solitario, a más de 3000 puntos de Iga Swiatek. Aquí puedes consultar todos los movimientos del ranking WTA que entrará en vigor desde el lunes, con el correspondiente puesto de cada una de las jugadoras, los cambios en su posición respecto a la anterior semana y el movimiento de puntos: