Carlos Alcaraz reaparece en Doha: ''No puedes quedarte atrás, tienes que seguir avanzando''

El murciano vuelve a escena, esta vez en Doha y con la cabeza en seguir sumando puntos en el ranking para mantener su liderato

Carlos Alcaraz es uno de eso deportistas que no vive de los fantasmas del pasado. Y así lo ha demostrado con sus palabras antes de que de comienzo el ATP 500 de Doha, debutando este martes ene cuadro principal contra Arthur Rinderknech. Eso sí, todavía con la resaca emocional de haberse llevado el Open de Australia ante Djokovic, última pieza que le faltaba en el puzzle para completar la colección de los cuatro Grand Slams.

Alcaraz no olvida lo que logró en Australia

Y es que tras un final de temporada marcado por la ruptura con Ferrero, el entrenador que le vio crecer, pudo conseguir su ansiado Australian Open. Dirigido por Samu López, en juego se pudo ver a un Carlitos diferente, más maduro y competitivo. Y un peligro potencial para sus rivales, por supuesto. El murciano está contento con su preparación, tal y cómo comentaba en Doha para la web oficial de la ATP: ''Es bueno volver a la pista otra vez. He estado entrenando bien. Obviamente, lo que hice en Australia fue increíble para mí y todavía lo pienso un poco''.

''Pero el tenis consiste en seguir adelante torneo tras torneo. Cada torneo es muy bueno, es especial, y quieres dar el 100%'', decía Alcaraz, siendo realista. También sabe bien cuál es el objetivo: ''Ahora mismo mi foco está en jugar, en intentar dar mi mejor nivel, en mejorar las cosas que creo que debo seguir mejorando, seguir haciendo cosas buenas en la pista, así que estoy feliz de poder hacerlo de nuevo aquí en Doha''.

Arthur Rinderknech, el primer reto

Carlos Alcaraz sabe perfectamente que el francés es un hueso duro de roer, diciendo que es ''un rival muy duro'' y analizándole así: ''He jugado varias veces contra él y siempre es difícil enfrentarse a él. Tengo muchas ganas de disputar mi primer partido aquí este año y, sí, también de sentir el cariño de la gente y ver cómo va a ser todo con ellos, cómo de cálida será la bienvenida. Va a ser interesante. Estoy ilusionado por jugar contra él una vez más''.

También quiso admitir que tiene algunos puntos flojos que está tratando de mejorar: ''Pero yo sigo viéndome con debilidades. Muchos jugadores están intentando alcanzarme: estudian mi juego, cómo juego, intentan ganarme, desafiarme… Tengo que estar preparado para eso y ver dónde está mi nivel, dónde está mi tenis. Tengo que intentar ponerme en su cabeza y pensar qué podrían hacer si jugaran contra mí. A eso me refiero cuando digo que tengo que mejorar cosas. Evidentemente no puedes quedarte atrás en el nivel, tienes que seguir avanzando''.