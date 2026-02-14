Feliciano López, extenista: ''Alcaraz puede ganar solo, lo ha demostrado en Australia''

El toledano hizo un repaso de su trayectoria y habló sobre uno de los temas que más se ha comentado en los últimos meses: la ruptura entre Alcaraz y Ferrero

La ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ha dado mucho de lo que hablar. Y más aún ahora, que poco más de un mes de la ruptura, el murciano consiguió su primer Open de Australia y por tanto el Career Grand Slam que tanto ansiaba. Aunque ahora el que ha hablado no es ninguno de sus protagonistas, sino Feliciano López. El extenista actualmente trabaja como comentarista de tenis y en el podcast El Cafelito ha hablado sobre esta separación que aún no se ha apagado.

La ruptura de Alcaraz y Ferrero, en boca de Feliciano López

''Me pareció precipitada. Sentía que Alcaraz necesitaba mucho a Ferrero todavía, a pesar de que yo sabía que es tan bueno que puede seguir ganando solo. La prueba es que ha ido a Australia y ha ganado el Open de Australia'', comentaba Feliciano sobre la salida del entrenador de Alcaraz. Sobre la gestión emocional, piensa que ''cada uno es como es, cada uno lleva el duelo como puede; yo creo que Alcaraz se acordó de Ferrero porque está infinitamente agradecido por todo lo que ha hecho por él, pero no lo ha hecho públicamente''.

''Hay mucho ruido alrededor y cuando una relación es tan intensa, un poco de tiempo vendrá bien'', opina dando ese consejo tan extendido: el tiempo todo lo cura.

Feliciano coincidió con el Big Three

''Hemos jugado en la mejor época de la historia del tenis y eso no me lo quita nadie. Haber jugado contra Djokovic, Rafa, Federer, Murray... si te tocaba Djokovic y hacías el partido de tu vida, al día siguiente te esperaba Rafa, al siguiente Federer...'', contaba sobre esa dulce época que vivió el ganador de 7 títulos ATP. Pero no quiso tampoco caer en esa comparación con la dominancia de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: ''Decir que la de hace 10 años fue la mejor época del tenis no quita mérito a los jugadores actuales como Alcaraz o Sinner. Cuando la gente habla de las épocas del tenis... no se quita mérito a nadie por decir que la mejor época y la más competida ha sido la reciente''.

Feliciano López es una de las figuras más carismáticas del tenis español, brilló en superficies rápidas como la hierba de Wimbledon. Logró el Roland Garros en 2016 y fue toda una leyenda de la Copa Davis, llevándose 5 ensaladeras con España. Se retiró en 2023, pero sigue vinculado al tenis siendo el director del Mutua Madrid Open.