Ferrero se sincera tras su ruptura con Alcaraz: ''No me arrepiento''

Tras separarse del murciano, Ferrero rompe su silencio y asegura que su decisión no le genera arrepentimientos. El exentrenador de Carlitos reflexiona sobre su vínculo con el tenista y su futuro

Lo único permanente que hay en la vida es el cambio. Pero aún así hay giros de la vida que pillan completamente desprevenidos. Precisamente eso fue lo que pasó con la separación de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero al final de la temporada. Un momento dulce en el que el murciano estaba en la cima del tenis mundial y con los galardonados como mejores entrenadores del año de la ATP. Samu Guerrero, la mano derecha del valenciano, es el actual entrenador de Carlitos, mientras que el extécnico ha apostado por un camino en el mundo del golf con Ángel Ayora.

Ferrero no puede evitar echar de menos a Carlitos

A pesar de la separación profesional, 'Juanki' comentó en una entrevista con El Larguero que está siguiendo a medias el Open de Australia y los resultados de Alcaraz: ''Voy viendo resultados. No he visto ningún partido, voy viendo algunas imágenes. Sé que está jugando muy bien, que está muy maduro, muy tranquilo y yo contento con que le vaya bien a él y a todo el equipo. No estoy viendo mucho tenis. Todavía no tengo ese gusanillo de sentarme y ver todo un partido''.

También contó cómo fue la despedida del que ha sido su pupilo durante más de siete años: ''Ya estoy mejor. Hablé con Carlos y nos despedimos de una forma súper buena y eso me ayudó muchísimo. Esperamos a que pasara un poco el terremoto y ya hablamos tranquilos. A partir de ahí, he podido rehacer un poco el estar mejor y seguir adelante. Se han dado unas circunstancias en las que se dijo que no por ciertas razones internas y no me arrepiento de ello. Echo de menos estar con Carlos, echo de menos estar allí en Australia, pero porque tenía una dinámica de muchos años que no se pasa en dos meses. A su alrededor hay muchas personas que opinan como es normal, gente de su entorno que le ayuda a tomar ciertas decisiones tan importantes''.

El imparable Carlos Alcaraz

Ferrero también habló e la ruptura en El Partidazo de Cope, donde admitió que el murciano podría llegar a ser ''el mejor de la historia''. También habló de sus sentimientos al ver algunos clips de los partidos del Open de Australia en curso: ''Se me partió el corazón cuando ocurrió, pero me estoy recuperando poco a poco. El corazón está dolido y me gusta pensar que el suyo también. Él es más joven y se recupera antes, pero lo que tiene que hacer es seguir adelante. No podemos ponerle límites a Alcaraz. El límite está muy alto. Puede ser el mejor de la historia, para ello tendrá que estar motivado cada año, que las lesiones le respeten... Tiene las capacidades para conseguir los números de Djokovic, pero habrá que ver año a año''.