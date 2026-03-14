Última oportunidad de Deossa en el Betis para cumplir su objetivo internacional

Tras su perdida de protagonismo y el golpe a sus aspiraciones en el derbi, el partido ante el Celta será determinante para el colombiano de cara a sus opciones de entrar en la lista

El Betis apostó fuerte en verano por Nelson Deossa con una inversión de alrededor de 11 millones de euros y todavía, entre una razón u otra, no ha respondido a as expectativas, por lo que, como es habitual con cantidades tan altas en tiempos de malos resultados, su fichaje empieza a ser cuestionado por un sector del beticismo o, como mínimo, su protagonismo secundario.

Y es que, tras alcanzar su mejor momento en enero como bético una vez superado un calvario de contratiempos físicos, la llegada de Álvaro Fidalgo le perjudicó y lo mandó de nuevo a un segundo plano que frenó su conato de ser importante para Pellegrini.

Celta, último tren de Deossa para convencer a Lorenzo

Así, tras ser titular el 1 de febrero con el Valencia, el colombiano tan solo disputó 27 minutos más durante dicho mes, y hasta el segundo partido de marzo, ante el Getafe, no volvió a ser de la partida, aunque ya a con menos ritmo, firmando una actuación discreta. El jueves, en la Europa League, solo disputó 12 minutos.

Su acceso al once se ha visto muy limitado y el de Marmato está obligado a maximizar cada ocasión y lo cierto es que se le acaba el tiempo para cumplir su gran objetivo de ir al Mundial con Colombia.

De hecho, contra el Celta pasará su último tren en pos de convencer a Néstor Lorenzo, pues pocos días después ofrecerá la lista para los amistosos contra Croacia y Francia, la anterior a la definitiva. Si no entra en esta, en la que se espera alguna novedad para hacer pruebas, lo tendrá prácticamente imposible.

La importancia vital del choque de vuelta de la Europa League podría provocar nuevas rotaciones ante el Celta y que Deossa fuera de la partida como en el Coliseum, aunque lo ocurrido contra el Getafe y la trascendencia también del choque contra el Celta, genera dudas sobre el plan de Pellegrini.

Revés en el derbi para Deossa de cara a su objetivo

Semanas atrás, fuentes cercanas a la selección de Colombia apuntaban a ESTADIO, que el seleccionador se mantiene pendiente tanto de Cucho Hernández, con muchas opciones de estar en la cita mundialista, como de Deossa, y que los vigilaría en el derbi, partido en el que Deossa no participó ni un minuto.

En este sentido, su descenso de participación complica sobremanera su meta, pero todavía tendría la bala del choque de mañana, siempre y cuando el chileno le considere de inicio.

En Colombia están "atentos", porque tienen confianza en su proyección, pero necesitan a un Deossa protagonista para que reciba la llamada que tanto está esperando.