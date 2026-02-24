Atentos a Deossa y Cucho Hernández en el Betis: "Se juegan mucho en el derbi"

La trascendencia del duelo cainita la convierte en una cita clave de cara al Mundial y aseguran a ESTADIO que Néstor Lorenzo vigilará atentamente al punta y al medio, que pueden "ser claves" contra el Sevilla

De sobra es conocido que el derbi traspasa las fronteras sevillanas e incluso las nacionales y que centra el foco la de atención futbolística en numerosos rincones del mundo. Además, el duelo cainita de este domingo coincide con la cercanía de una fecha FIFA clave para futbolistas de Betis y Sevilla con opciones de acudir al Mundial.

Así, en marzo habrá un parón en el que los seleccionadores confeccionarán una listas que serán muy similares a la definitiva para la cita mundialista, por lo que en estas semanas la vigilancia se dispara y más de cara a un choque de tanta trascendencia como el derbi.

Cucho y Deossa, vigilados en el derbi

En este sentido, desde Colombia apuntan a ESTADIO que Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, estará muy atento al choque de máxima rivalidad hispalense para vigilar a dos seleccionables como Cucho Hernández y Nelson Deossa, pues, a día de hoy, ambos cuentan con opciones de cumplir un sueño, más el punta, si bien el centrocampista también es vigilado.

"Por la cercanía de los partidos de preparación de la Selección Colombia de marzo y con el Mundial 2026 a la vista, en la selección están muy pendientes y en alerta de las actuaciones de nuestros principales jugadores a nivel internacional y sin duda que Nelson Deossa y Cucho Hernández están en el radar", apuntan a esta redacción fuentes cercanas al combinado cafetero, que insisten en que será importante lo que ambos sean capaces de hacer en el derbi.

"Néstor Lorenzo, como sus asistentes están monitoreando lo que hagan los jugadores de la Selección Colombia, y tienen el radar puesto en un partido clásico como el Betis-Sevilla para seguir las actuaciones de Deossa y Cucho Hernández, que están en esa lucha por entrar a la lista definitiva para el Mundial 2026. Se juegan mucho", apunta a esta redacción.

En Colombia están convencidos que ambos pueden ser claves en el derbi

Igualmente, en su país de origen están seguros de que ambos pueden ser importantes en la visita del Sevilla. "Deossa sabemos que viene en un buen nivel, cosechando elogios y comentarios positivos de los medios españoles. Es un jugador que tiene buena media distancia, visión de juego y en partidos cerrados como los clásicos, las individualidades pueden contar. En el caso de Cucho Hernández, como goleador que es puede ser determinante frente al Sevilla", afirman a ED en relación a la influencia de los dos colombianos en el derbi, al que el delantero llega ya completamente recuperado de su lesión tras haber reaparecido el pasado domingo.